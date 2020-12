TESLA et sa croissance en bourse

Il s’agit de la troisième société automobile ayant la valeur la plus élevée au monde et depuis son introduction en bourse en 2010, le stock a augmenté de 1683%. La croissance des ventes de la Model 3, qui est la voiture de luxe la plus vendue aux États-Unis, l’introduction de deux nouveaux modèles et l’installation d’une usine en Chine et d’une autre en Allemagne ont fait grimper le prix de l’action que aux Etats-Unis. Les 3 derniers mois cumulent une croissance de 76% et qui selon les analystes pourrait battre de nouveaux records à la fin de 2020.

La société Tesla est principalement engagée dans la conception et la fabrication de véhicules électriques, de batteries et de systèmes de stockage d’énergie. Il s’agit de la première entreprise d’énergie durable «intégrée verticalement» au monde, proposant des produits énergétiques propres et renouvelables de bout en bout, de la production au stockage en passant par la consommation.

Des produits

Le premier véhicule lancé en 2009, le Tesla Roadster d’une autonomie de 322 km, a brisé le mythe selon lequel les voitures électriques ne pouvaient pas atteindre des vitesses ou des distances comparables à celles des principales voitures de luxe. Son coût élevé de 109000 USD a conduit l’entreprise à concevoir et à produire ce qui est jusqu’à présent son modèle le plus réussi, la Tesla Model 3 lancée en 2017, une voiture haut de gamme d’une autonomie de plus de 354 km sur une seule charge et au prix de USD. 35 000. Il s’agit de la voiture de luxe la plus vendue aux États-Unis aujourd’hui, surpassant les marques historiques telles que BMW, Porsche, Audi et Lexus. Mais le plus important, c’est que l’entreprise a réussi à augmenter sa capacité en devenant le premier producteur de véhicules électriques en série et à grande échelle, atteignant actuellement 500 000 unités par an.

Tesla est la société la plus appréciée des États-Unis par rapport aux entreprises du secteur automobile, atteignant une capitalisation boursière actuelle de 85 milliards de dollars, supérieure à la valeur de marché de Ford et General Motors réunies. Depuis son introduction en bourse, il s’agit d’un investissement solide à long terme, basé sur une innovation constante et un leadership sur le marché, développant progressivement ses opérations dans le monde entier. Tous ces travaux et développements des 10 dernières années, ajoutés à sa capacité à innover dans le futur, la positionnent comme l’une des entreprises les plus importantes de la prochaine décennie.

Marché et concurrents

Actuellement, seuls 3% des véhicules vendus dans le monde sont électriques, mais ce chiffre devrait grimper rapidement à 20% d’ici 2024. Tesla représente 77% de ce marché et on s’attend à ce que d’ici 2024 sa part de marché diminue à 40% en raison de l’augmentation potentielle des concurrents, ce qui signifierait la vente de 1 800 000 unités rien qu’aux États-Unis, soit environ 500% de plus que ce qui a été vendu en 2019. Cette société est l’une des plus sexy sur différentes plateformes de trading en ligne.

Une partie de la domination de Tesla sur le marché est due à l’incapacité des concurrents à respecter les délais, comme la Mercedes Benz EQC 400 dont le lancement aux États-Unis a été reporté en février dernier et devrait maintenant arriver dans ce pays récemment, en 2021. D’autre part Par ailleurs, la demande de véhicules de luxe qui concurrencent Tesla a été bien plus faible que prévu, comme le «I-pace» de Jaguar ou «e-Tron» d’Audi, qu’au cours des 12 derniers mois, ils ont vendu respectivement 2 400 et 4 600 unités. L’une des principales raisons pour lesquelles Tesla a réussi à monopoliser autant de marché est l’autonomie offerte par ses batteries et son système de pilote automatique unique. Malgré le lancement de nouveaux modèles de luxe, aucun concurrent ne s’est approché des performances de Tesla et ils n’ont pas pu gagner plus de parts de marché.