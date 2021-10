Terrorisme : l’Algérie fait une proposition à l’Union Africaine

L’Algérie est passée, pendant les années 1990, par une expérience qui la met maintenant aux devants de la lutte contre la menace terroriste qui demeure à ses portes.

Aujourd’hui, lors de la réunion ministérielle du conseil de la paix et de la sécurité au sein de l’Union Africaine, Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères, a fait une proposition aux représentants des 15 pays membres.

C’est lors d’une rencontre qui a été présidée par la ministre des Affaires étrangères du Mozambique, que Ramtane Lamamra, chef de la diplomatique algérienne, a invité l’ensemble des 15 membres de l’Union Africaine, ainsi que les pays touchés par le terrorisme au sahel, à se réunir à Alger.

En effet, Ramtane Lamamra a assuré que l’Algérie est prête à accueillir une réunion ministérielle des pays membres de l’union africaine, et ce, dans le but d’établir un nouveau plan africain de lutte contre la menace terroriste et intégriste.

La propositin faite par Lamamra n’a pas manqué d’évoquer « la nouvelle vision » du président Tebboune qui tend à consolider les efforts collectifs des pays africains pour contrer la menace terroriste.

Pour rappel, le chef de l’Etat a adressé, en septembre dernier, un message au président de l’union Africaine qui a pour thème « la recrudescence du phénomène du terrorisme en Afrique ».

L’Afrique, nouvelle terre sainte du terrorisme

Après le Moyen-Orient, c’est l’Afrique qui est en proie au terrorisme islamiste. Le continent est en effet la principale terre de mission des deux plus importantes organisations terroristes islamistes internationales, Daech et Al Qaida.

Mal gouvernance, pauvreté, violence communautariste, l’Afrique est terreau de toutes les dérives intégristes. Outre le Mali et le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria sont, eux aussi, sous la menace islamiste.

Toujours lors de la même réunion, Lamamra a exposé l’évolution de la menace islamiste en Afrique, et n’a pas manqué de souligner son inquiétante extension géographique rapide et le danger qu’il constitue sur les peuples. Sur son compte Tweeter, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que « les groupes terroristes ne connaissent pas les frontières ».

Il a notamment indiqué que « les développements récents ont clairement montré que les groupes terroristes ne connaissent pas de frontières ; Ils pensent et travaillent ensemble pour atteindre leur objectif de semer la pagaille ! C’est pourquoi nous, États membres, sommes plus que jamais appelés à travailler ensemble dans l’unité et la solidarité ».