Terrorisme au Sahel : l’Algérie exprime son « extrême inquiétude »

La situation sécuritaire au Sahel ne semble pas s’améliorer. Bien au contraire, le terrorisme est en pleine montée dans la région, ce qui est inquiète l’Algérie.

Après le conseil de sécurité des Nations Unies, c’est au tour de l’Algérie d’exprimer son « extrême inquiétude » quant à la montée des actes de piraterie dans le golfe de Guinée ainsi que du terrorisme dans la region du Sahel.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi 20 aout, le département de Ramtane Lamamra a condamné vigoureusement les dernières attaques terroristes ayant ciblé les peuples frères du Burkina Faso et du Mali.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères

« La recrudescence, la fréquence et la gravité des actes terroristes que des pays sahélo-sahariens frères enregistrent ces dernières semaines et ces derniers jours inspirent à l’Algérie une vive préoccupation. Ces actes terroristes qui sont dirigés contre des populations civiles prennent les caractéristiques avérées de crimes contre l’humanité et constituent des menaces alarmantes contre la sécurité collective du continent africain et contre la paix et la sécurité internationales », lit-on dans le communiqué.

« L’Algérie condamne vigoureusement les attaques terroristes qui ont de nouveau endeuillé les peuples frères du Burkina Faso et du Mali, après celles qui ont visé le peuple nigérien frère », a ajouté la même source.

« L’Algérie qui accueille les structures de promotion de la sécurité panafricaine que sont le Centre Africain d’Études et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) et le Mécanisme Africain de Coopération Policière (AFRIPOL) appelle, dans le cadre de son mandat de Coordonnateur de l’Union Africaine pour la lutte contre le terrorisme, à une mobilisation accrue pour opérationnaliser davantage et renforcer la riposte continentale à ce fléau. Dans cet esprit, l’Union Africaine doit pouvoir stimuler rapidement un vaste effort de coopération et d’entraide pour préserver la vie et la dignité humaines à travers toute l’Afrique », a conclu le MAE.