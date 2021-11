Tenue du sommet arabe en Algérie : Tebboune annonce les grands axes

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune est revenu, ce lundi 8 novembre 2021, sur plusieurs questions liées à l’Union africaine et des pays arabes, annonçant la tenue du sommet arabe prochainement en Algérie.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes, Tebboune annonce que l’Algérie abritera le mois de mars prochain le sommet arabe.

Selon lui, le prochain sommet arabe sera une occasion pour le renouvellement des engagements des pays arabes au soutien de la cause palestinienne. Le président de la République a ajouté que « le sommet portera également sur la réforme de la Ligue conformément à la vision d’un travail arabe commune ».

Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra avait affirmé en septembre dernier que la tenue du prochain sommet arabe en Algérie se voulait « un droit et un devoir, étant un pays arabe pivot capable de faire avancer les choses de façon positive, lorsqu’il conduit l’action arabe commune ».

Ce qu’a dit Tebboune sur l’Union africaine

Dans le même sillage, le chef de l’État a abordé la question de l’Union africaine soulignant des tentatives de déstabilisation qui vise son unité. « Le renforcement de l’Union africaine et sa mise à l’écart des manœuvres et des tentatives malveillantes visant son unité seront parmi les priorités de notre travail diplomatique », a-t-il fait savoir.

À ce propos, il a réitéré la nécessité du recouvrement des relations de l’Algérie avec des pays africains et d’ailleurs. En effet, il affirme que « nous devons restaurer nos relations fortes et solides avec le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Cuba ».

Il a, en outre, souligné la nécessité de préservation de « notre amitié avec les pays africains et européens qui partagent nos visions, tout en tenant à ce qu’il n’y ait pas de perturbations passagères dans nos relations ».

Dans ce sens, il a assuré que l’Algérie partage le même point de vue avec plusieurs pays européens concernant la crise en Libye.

Pour rappel, le chef de l’État a présidé ce lundi à Alger la cérémonie d’ouverture de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes.