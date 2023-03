Tentative d’infanticide en France: l’ex-mari de Souad Massi lourdement condamné

L’ex-mari de la chanteuse franco-algérienne Souad Massi avait commis l’impensable en tentant de tuer ses propres enfants. En effet, Abdellatif. Z, âgé de 64 ans, a été jugé pour tentative d’infanticide sur ces deux filles, en 2017, et ce samedi 4 mars, le verdict a été prononcé.

Les faits remontent au 27 mars 2017, dans leur villa au Bouches-du-Rhône, ce père de famille a fait boire à ses deux fillettes de la tisane aux barbituriques pour les endormir. Et ce, avant d’ouvrir une bonbonne de gaz qu’il dissimule derrière un fauteuil dans leur chambre. Après avoir met en marche son plan , Abdelatif appelle son ex-femme, la chanteuse franco-algérienne Souad Massi pour lui annoncer sa vengeance, « tu vas comprendre le sens du mot souffrir » a-t-il annoncé à son épouse avant de tenter de se suicider. Une volonté de vengeance qui se présente suite à l’annonce du divorce faite par la chanteuse.

Prévenus par la chanteuse franco-algériennes, les pompiers ont découvert les deux enfants inconscients dans leur chambre. Leur père, inanimé, git dans le salon et présentant des blessures au niveau de son avant bras.

15 ans de réclusion criminelle contre l’ex-mari de la chanteuse Souad Massi

Pour rappel, l’ex mari de Souad Massi comparait libre après avoir passé huit mois en détention provisoire. Durant son procès l’avocate générale a plaidé pour une peine d’au moins 20 ans de prison. Cependant, Le samedi 4 mars dernier, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône a rendu son verdict et a prononcé 15 ans de réclusion criminelle. Et ce, pour avoir tenté de tuer ses deux filles, âgées à l’époque de 6 et 11 ans. Et ce, tout en tentant de se suicider.

En effet, durant ce procès la magistrat a également demandé de lui retirer l’autorité parentale de ses enfants avant de prononcer son verdict et de l’incarcérer. Son avocat a déjà fait part de sa volonté de faire appel, en évoquant « une décision inacceptable » qui passe à côté « de l’homme qui l’est ».

6 ans après les faits, les deux filles ne semblent toujours pas oublié cet épisode cauchemardesque. « les souvenirs de mon père ont disparu » a déclaré Nora, aujourd’hui âgée de 17 ans, à la presse française, après avoir revu son père 6 ans plus tard. « J’ai beaucoup souffert de ce qu’il a fait » poursuit-elle. « Son comportement a changé », révèle la cadette âgée aujourd’hui de 12 ans.

