Tentative de transfert illicite d’une importante somme en devises déjouée à l’aéroport de Sétif

Les tentatives de faire passer de l’argent illégalement au niveau des ports et des aéroports algériens se poursuivent du côté de certains voyageurs. En effet, malgré les nombreuses sensibilisations contre ses pratiques illégales, les éléments de la douane algérienne continuent à enregistrer de nombreuses tentatives de violation à la réglementation régissant le transfert de capitaux depuis et vers le territoire national.

D’ailleurs, rien qu’à l’aéroport d’Alger, les éléments de la douane ont recensé, au cours des derniers cinq mois, plus de 920 infractions, mais aussi plus de 480 millions de dinars d’amendes.

Aéroport de Sétif : importante saisie sur une passagère qui voyage au départ de la France

Cependant, l’aéroport d’Alger, n’est pas le seul confronté à ce genre de pratiques. En effet, la plus récente saisie de devises a été effectuée à l’aéroport de Sétif. Il s’agit de ce qui a été révélé dans un communiqué de la direction générale des Douanes.

En effet, les éléments de l’inspection générale de contrôle des passagers ont réussi à mettre la main sur la somme de 11 000 euros, non déclarée, dissimulée dans les bagages d’une voyageuse, qui a fait son vol au départ de la France. Les éléments de la PAF ont réussi à déjouer cette tentative, grâce au passage de la personne en question au scanner.

Par ailleurs, le communiqué de la direction générale de la douane précise que la somme de 11 000 euros a été soigneusement dissimulée dans une boîte de mouchoirs parfumés. Il est à rappeler que durant la saison estivale, le nombre de ce genre de tentatives augmente, et les services de la douane au niveau des différents ports et aéroports algériens doublent leurs efforts et vigilance pour détecter ce genre de pratiques.

