Tentative de transfert illicite d’une importante quantité d’or déjouée à l’aéroport d’Alger

Le bilan établi par les éléments de la douane concernant le nombre des saisies et des délits relatifs aux violations des règles régissants le transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie ne cesse d’augmenter. Dernièrement, une tentative de faire passer 65 000 euros a été déjouée à l’aéroport d’Alger.

Au niveau du même aéroport, une nouvelle saisie a été effectué sur une passagère qui s’apprête à quitter le territoire national pour voyager vers la Tunisie.

Transfert illicite de bijoux en or : une passagère arrêtée à l’aéroport d’Alger

Le tribunal de Dar El Beida s’est penché, mercredi 13 septembre 2023, sur l’affaire d’une passagère qui a été arrêtée au niveau de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger. Cette femme, âgée d’une trentaine d’années, est accusée de violation de la réglementation de transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie.

En effet, suite à un contrôle des éléments de la PAF de la voyageuse en question, qui était sur le point de quitter le territoire national pour voyager en Tunisie. Cette opération a permis de mettre la fin sur une importante quantité. Notamment 150 grammes de bijoux en or, sans déclaration douanière.

Par ailleurs, lors de son audition, l’accusée a expliqué qu’elle a prévu les bijoux, objet de cette saisie. Notamment, lors du mariage d’une amie à elle. Elle ajoute, par ailleurs, qu’elle avait l’habitude de voyager en Tunisie, au moins trois fois par an. De son côté, son avocat a plaidé pour la libération de sa cliente. Et ce, sous prétexte qu’elle ignorait les règles relatives au transfert des objets de valeurs depuis et vers les aéroports algériens. La mise en cause a été libérée, dans l’attente de sa condamnation, la semaine prochaine.

