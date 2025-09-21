Tentative de transfert illicite de devises : trois individus arrêtés à l’aéroport d’Alger

La police de l’aéroport Houari Boumediene a arrêté trois suspects en flagrant délit de tentative de contrebande de devises vers l’étranger, notamment vers la Turquie et les Émirats arabes unis. Le procureur a requis deux ans de prison ferme contre eux.

Les sommes d’argent saisies à l’aéroport d’Alger n’étaient ni justifiées ni autorisées par un document bancaire. Les suspects avaient délibérément dissimulé l’argent dans des endroits difficiles à détecter lors des fouilles manuelles, dans le but de dissimuler et de faire sortir illégalement ces fonds. Cependant, le scanner a permis d’appréhender chaque suspect individuellement.

Le premier suspect, un sexagénaire, a dissimulé des euros sous sa ceinture, au niveau de la hanche droite. Quant au deuxième, il a caché de l’argent de manière professionnelle dans une boîte de médicaments. Enfin, le troisième a été arrêté avec 8700 euros sans justification bancaire, en route vers Dubaï.

Tentative de contrebande de devises à l’aéroport d’Alger

Lors du procès, les suspects ont été poursuivis pour violation de la législation sur le change et les mouvements de capitaux. Les trois dossiers ont été présentés séparément devant le tribunal de Dar El-Beida.

Lors de leur comparution, ils se sont défendus. Le premier suspect, « L. Mohamed », a affirmé avoir oublié les documents justificatifs dans le taxi. Le deuxième, un père de famille, a tenté de nier les faits après avoir été découvert avec 6500 euros dissimulés dans sa ceinture alors qu’il se rendait à Istanbul. Le troisième suspect, « F. Lamine », a contesté avoir caché 6500 euros dans une boîte de médicaments.

Après les avoir entendu, le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme et une amende du double du montant de l’infraction pour chacun des accusés.

Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et saisie record à Mostaganem

Il y a un mois, les services de sécurité de Mostaganem ont démantelé un important réseau de blanchiment d’argent, suite à une intervention le 12 août dernier. L’opération a débuté par le contrôle d’un véhicule Master transportant des sommes considérables en diverses devises.

Les saisies sont spectaculaires : 1,24 milliard de dinars, plus d’un million d’euros, près de 95 000 dollars américains, ainsi que d’autres devises étrangères. Les autorités ont également confisqué 14 véhicules de tourisme.

L’enquête, menée par la section régionale de lutte contre le crime organisé d’Oran sous la supervision du parquet économique et financier national, a conduit à l’arrestation de neuf suspects, dont quatre fonctionnaires publics et cinq opérateurs économiques. Deux autres individus sont toujours recherchés.

Le 26 août, les suspects ont été poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment blanchiment d’argent en bande organisée, abus de fonction et corruption. Ils ont été placés en détention provisoire pendant la poursuite des investigations.

