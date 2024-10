Tentative de trafic à l’aéroport d’Alger : des appareils électroménagers remplis de psychotropes

Une tentative de contrebande de plus de 85 000 comprimés de RIVOTRIL, un psychotrope très puissant, a été déjouée récemment à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger.

Grâce à la police des frontières et aux services des douanes de l’aéroport d’Alger. Ce réseau criminel international a été démantelé alors qu’ils tentaient de transporter une grosse quantité de psychotropes, cachés à l’intérieur d’appareils électroménagers.

Ce coup de filet spectaculaire s’inscrit dans l’initiative du service centrale de lutte contre le trafic illicite de drogues (SCLTIS), qui vise à lutter contre le fléau du trafic de stupéfiants.

Des milliers de comprimés psychotropes saisis à l’aéroport d’Alger

Les autorités ont alors saisi un total de 85 156 comprimés psychotropes, soit plus de 13 kg, à l’aéroport d’Alger. Et ont lancé une enquête sous la supervision du parquet compétant, afin d’identifier tous les membres du réseau. Il s’avère que ce dernier est actif sur tout le territoire algérien.

En effet, six personnes, âgées de 27 à 41 ans, venant de différentes wilayas, dont Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou. Ont été derrière la tentative d’entrée de cette cargaison en Algérie. De plus, ces individus sont également suivis pour d’autres crimes liés à l’importation de substances illégales.

En plus des comprimés RIVOTRIL, les autorités ont réussi à confisquer d’importantes sommes d’argent en dinar et devises étrangères, ainsi que cinq véhicules.

L’enquête révèle les ramifications d’un réseau étendu et actif

Selon l’enquête menée par les autorités, cette cellule faisant partie d’une grande organisation, capable d’opérer sur plusieurs fronts. Notamment le transport international de substances illégales.

Cependant, la menace a été neutralisée, et les six suspects ont été présentés devant le parquet spécialise de Sidi M’Hamed, localisé à Alger.

Cette affaire s’ajoute à une longue liste de réseaux de trafic de drogue démantelés par les forces de l’ordre. Permettant ainsi de rappeler que les trafiquants ne sont pas à l’abri.

En somme, cette opération a permis, non seulement de démanteler un réseau criminel étendu et actif. Mais également d’empêcher la distribution d’une telle quantité de substances psychotropes sur le territoire algérien.