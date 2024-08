Tentative de suicide collectif à Constantine : les autorités apportent des précisions

Constantine, le 22 août 2024 – Cinq individus ont été déférés devant la justice à Constantine pour « atteinte aux biens de l’État, construction sans permis, entrave à la circulation et trouble à l’ordre public », selon un communiqué publié hier (mercredi 21 août 2024) par les autorités de la wilaya.

Les faits remontent au 20 août dernier lorsqu’un groupe de cinq personnes a menacé de se suicider depuis le haut du Pont Sidi M’Cid à Constantine et a bloqué la route avec deux véhicules. Ils affirmaient que leurs habitations avaient été démolies et réclamaient un logement social.

Après avoir été entendus par les services de police, ils ont été présentés au procureur de la République qui a ordonné l’ouverture d’une enquête. Les autorités de la wilaya se sont constituées partie civile.

Constantine : cinq personnes arrêtées après une tentative de suicide collective

Pour clarifier la situation, le communiqué précise qu’il s’agissait en réalité de la démolition des fondations de baraques en tôle et non d’habitations occupées, construits de manière illégale dans la cité Chalet des Pins, comme l’ont constaté les services de la commune et de l’urbanisme.

Les individus en question ne résident pas du tout sur le territoire de la commune de Constantine et ne disposent d’aucun dossier de demande de logement au niveau de cette commune.

Les enquêtes ont révélé qu’ils résidaient à Aïn Smara et El Khroub et avaient déposé leurs dossiers dans ces deux communes.

Le chef de daïra de Constantine a reçu les individus concernés et leur a expliqué que leur acte était illégal, comme le précise le communiqué. Ils ont reconnu leur erreur et ont convenu de suivre l’évolution de leurs dossiers de demande de logement dans leurs communes de résidence.

Rappelons qu’une vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux montrant un groupe de jeunes menaçant de se suicider collectivement du haut du pont Sidi M’Cid à Constantine, affirmant que les autorités avaient démoli leurs logements dans le quartier dit « Chalet » et jeté les affaires des familles dans la rue.

Cet incident révèle les dangers de la désinformation sur les réseaux sociaux et l’importance d’une culture du fact-checking.

Ces individus ont habilement manipulé l’opinion publique pour servir leurs intérêts, démontrant ainsi la nécessité de vérifier les informations avant de les diffuser.

Il est clair que derrière cette tentative de manipulation se cachaient des motivations plus complexes que la simple demande de logement, surtout que l’incident coïncide avec l’approche des élections

