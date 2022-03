Tentative de feminicides : un Algérien condamné en France

La criminalité en France n’est pas au plus bas, et dans les nombreuses affaires auxquelles fait face le pays des algériens sont quelques fois concernés. C’est le cas cette fois ci, avec l’affaire d’un algérien âgé de 50 ans qui a tenté de tuer deux de ses voisines près du canal Saint-Martin à Paris.

C’est en Septembre 2019 qu’Abdelaziz avait poignardé plusieurs fois sa voisine âgée de 42ans et mère de famille après que celle ci ait refuser son approche des plus personnelles. La femme aurait échappé au pire, grâce à l’intervention très rapide des secours qui avaient réagit à temps.

Le coupable n’en serait pas à son premier coup d’essai, en effet six mois auparavant il avait attaqué une première voisine ancienne conjointe de son frère. Elle aurait demandé le divorce après un mariage blanc, ce qui a sûrement contrarié l’agresseur.

Une condamnation de vingt ans pour Abdelaziz

Le mercredi 23 mars 2022, la cours d’assises de Paris a condamné Abdelaziz A. à vingt ans de reclusion, dont une période de sûreté de plus de treize ans.

De plus, le criminel a eu droit à une sentence exemplaire : une interdiction définitive d’accès au territoire français.

D’après une entrevue accordée au média français « Le Parisien » un victime aurait affirmée être soulagée et « libérée d’un poids ». Le verdict l’aurait satisfait a confirmé Virginie Le Roy l’avocate de la femme, ajoutant que les deux pouvait être sereines et en sécurité sans redouter une potentielle libération d’Abdelaziz.

Elle a soulevé un point important qui aurait été la ligne directive de sa plaidoirie : la relation de l’homme vis à vis des femmes et le caractère des actes qualifiés de tentatives « feminicides ».

Quant à l’accusé, il a nié les faits, et a encore une dizaine de jours pour faire appel.