Tentative de double agression déjouée : un Algérien arrêté en France

Selon une enquête menée par Numbeo, une base de données sur les pays du monde, les villes françaises ne compteraient plus parmi les plus sûres du globe. En effet, selon ce classement mondial, la France figure au plus bas de l’échelle européenne, en se classant en dernière position.

C’est une situation que ne cessent de rapporter les médias locaux. Chaque jour, une nouvelle agression, un nouveau vol et une nouvelle arrestation. Il faut le dire, de nombreux faits de délinquance ont été commis par des ressortissants algériens, malheureusement.

Dans ce même sillage, une tentative de double agression a été déjouée. Et ce, au niveau de la gare SNCF de Saint-Roch, le mardi septembre dernier. Et ce, par un agent de police ferroviaire qui était hors service au moment de l’incident.

Tentative de double agression déjouée à Montpellier, un Algérien arrêté

Les faits se sont déroulés en fin d’après-midi, au moment où l’agent de sûreté générale de la police ferroviaire s’apprêtait à quitter son service. Armé d’un couteau, un individu était en train de poursuivre un, puis un autre voyageur vers l’enceinte de la gare et tente de les poignarder.

Choqué par ce qu’il vient de se passer devant ses yeux, l’agent en question s’est précipité pour neutraliser l’agresseur et le désarmer. Par ailleurs, entre-temps, d’autres policiers de la brigade des chemins de fer sont intervenus. Et ce, pour la prise en charge de cet agresseur.

L’hypothèse d’une agression à caractère terroriste écartée

Après avoir lancé une enquête, la police a réussi à identifier ce suspect. Il est question d’un Algérien, âgé de 34 ans, connu par les services judiciaires. Ces derniers ont conduit ce ressortissant algérien vers l’hôtel de police. Où, il a été entendu en présence des deux voyageurs, mais aussi de l’agent de la SUGE.

Selon Métropolitain qui rapporte l’information, les images des caméras de vidéosurveillance ont été exploitées. Et l’hypothèse d’une agression à caractère terroriste a été écartée.