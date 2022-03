Tentative de déstabilisation des verts : les révélations de la FAF

Parmi les facteurs que le sélectionneur algérien et l’ensemble de la fédération algérienne de football prennent en compte avant la double confrontation contre l’équipe du Cameroun, c’est l’espionnage. Le chargé de la communication au niveau de la FAF, Salah Bey-Aboud est revenu sur cette question dans une intervention sur les ondes de la radio algérienne.

Aboud s’est positionné d’emblée dans la lignée des déclarations de Djamel Belmadi et du président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara quant aux questions de l’ordre conditionnel « On ne peut pas tout divulguer à propos des préparatifs de l’équipe nationale, si on s’aventure à livrer des informations, il n’y aura pas que les oreilles du public algérien, les Camerounais suivent notre actualité et préméditent la moindre fuite d’information pour espérer en tirer des renseignements » dit-il dans un premier temps avant d’ajouter « Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour pallier d’éventuelles perturbations qui pourraient nuire aux préparatifs des hommes de Belmadi, le président de la FAF, le manager de l’équipe d’Algérie et le coach sont conscients de l’enjeu de ces deux matchs sur tous les niveaux, nous comptons sur l’expérience qu’on a acquise de nos différents déplacements en terres africaines pour nous protéger et bien préparer les matchs » déclare le chargé de la communication au sein de l’instance fédérale algérienne.

Tous les moyens sont bons pour gagner ?

Dans un monde où l’information circule en un éclair de lumière, détenir des renseignements sur l’adversaire peut s’avérer préjudiciable pour l’équipe qui protège mal ses plans. C’est ce que le sélectionneur Djamel Belmadi a signalé lors de sa dernière conférence de presse en expliquant aux journalistes que le lieu et la date du stage ne pourra en aucun cas être communiqué un mois et demi avant la date officielle du début des préparatifs. Une déclaration soutenue par le président de la FAF, Amara, qui a exprimé son mécontentement vis-à-vis des voix qui veulent à tout prix connaître le moindre détail sur le quotidien et les plans de l’équipe d’Algérie.

Belmadi a insisté sur ce sujet et a indiqué la démarche à suivre, pour ses hommes et pour l’ensemble des facteurs algériens, pour que l’équipe d’Algérie soit en meilleure condition le jour de la rencontre. Les verts devront compter sur leur solidité et leur force mentale pour résister à toutes les tentatives de perturbation de la part des Camerounais surtout qu’ils ne sont pas sans savoir qu’ils sont la cible de tous les mauvais plans. Une hostilité que Belmadi essayera de transformer en une motivation en plus pour aboutir à son objectif ultime : se qualifier pour la prochaine coupe du monde au Qatar.