Tentative de contrebande record : près de 500 000 euros saisis à l’aéroport d’Alger

Une opération spectaculaire de contrebande a été déjouée récemment à l’aéroport Houari Boumediene, où les autorités ont saisi une somme record de 474 300 euros (soit environ 13 milliards de centimes) sur un commerçant d’Alger, a-t-on appris du média « Ennahar ». L’homme, identifié comme B. H. Belalia, est un entrepreneur ayant exercé aux Émirats Arabes Unis, spécialisé dans l’importation de fil de coton depuis la Turquie, l’Inde et le Bangladesh, en partenariat avec des hommes d’affaires émirati et indien.

Selon la même source, Belalia se faisait passer pour un parlementaire lors de ses déplacements, utilisant un costume classique pour influencer le personnel de sécurité et éviter l’inspection de ses bagages. L’examen des caméras de surveillance a montré qu’il transportait systématiquement deux valises, dans lesquelles étaient dissimulés les billets et devises étrangères.

Méthodes de dissimulations sophistiquées

L’argent saisi provenait d’or émirati pesant 10 kg, transformé en argent liquide et initialement confisqué à l’aéroport en 2012. Il avait été restitué à Belalia en 2015 suite à un jugement, qui autorisait la réexportation de l’or vers les Émirats. Depuis, il a fractionné l’argent en 474 paquets, chacun enveloppé dans du papier aluminium pour dissimuler sa valeur, et les a stockés dans sa résidence à Dely Ibrahim.

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La découverte de l’argent a eu lieu lorsqu’il est passé au scanner à résonance magnétique sans retirer son costume, ce qui a attiré l’attention des agents. L’inspection de ses bagages a révélé la somme principale de 474 300 euros, accompagnée de 1 975 lires turques. Dans son véhicule, stationné à l’aéroport, d’autres sommes ont été saisies, portant le total à plus de 700 000 DZD.

Réseau criminel et poursuites judiciaires

L’enquête a également mis au jour un réseau criminel impliquant des commerçants d’Alger et un bijoutier renommé de Blida, ainsi que d’autres suspects, dont un résident en France travaillant dans l’importation de vêtements et denrées alimentaires depuis la Turquie. Les six personnes arrêtées seront jugées pour violation des réglementations sur les changes et le transfert de capitaux, ainsi que pour blanchiment d’argent, devant le tribunal correctionnel de Dar El-Beida.

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Belalia a expliqué aux enquêteurs que l’argent provenait de son activité commerciale aux Émirats, où il avait constitué un capital de 300 000 dirhams émiratis, converti en or en 2012 puis rapatrié légalement en Algérie en plusieurs transactions. Il a nié avoir tenté de faire passer cet argent à l’étranger depuis 2013, affirmant que les documents et déclarations de devises saisies concernaient un autre commerçant résidant en France.

L’enquête a permis de retracer ses biens immobiliers, comprenant quatre appartements à El-Achour et un local commercial à Dely Ibrahim, ainsi que ses véhicules et comptes bancaires en Algérie et à l’étranger. Belalia possédait également plusieurs cartes d’identité et documents expirés, utilisés pour ses manœuvres d’intimidation ou de contournement des autorités.