Tentative de cambriolage déjouée : encore un Algérien arrêté en France

Chaque été, la peur des cambriolages fait son retour avant les départs en vacances. En effet, en France, la moyenne s’élève à 700 à se produire, chaque jour, dans les différentes régions de l’hexagone. Une situation alarmante, qui fait que de nombreux citoyens pensent mille fois à avant de partir en vacances.

Cependant, ces vols se produisent également durant toute l’année. Les auteurs, de jeunes individus ne trouvant, généralement, pas de quoi se nourrir. C’est la raison pour laquelle, Zacari, un jeune Algérien, s’est intéressé au fait différents types de délinquance.

Très jeune, Zacari quitte, en compagnie de sa maman, l’Algérie pour rejoindre la France, en 2019. Se trouvant en situation irrégulière, cet Algérien enchaine avec les petits boulots dans les marchés, au noir.

À défaut d’expérience, un Algérien se fait arrêter pour cambriolage en France

En pensant bien faire, pour sauver sa vie, le jeune Zacari a commencé à s’intéresser à la délinquance et à commettre ses premiers délits. Comme tous les débutants, il commence par choisir des petites cibles, notamment des objets lui permettant de trouver de quoi se nourrir.

Cependant, en avant sur ce chemin, l’Algérien commence à planifier des cambriolages de maison. Parmi ces méfaits, un a particulièrement marqué le parcours chaotique de cet Algérien. Les faits remontent au 17 février dernier, au moment où Zacari s’est introduit dans la demeure d’un couple à Yerres.

En effet, ce malfrat a fait son entrée dans cette maison, entre 10 h 50 et 11 h 45 du matin. Et ce, pour y voler des bijoux, un ordinateur portable et une console de jeu. De quoi remplir ses poches. Cependant, à défaut d’expérience et une planification qui laisse à désirer, ses empreintes ont été facilement retrouvées sur la boite à bijoux, mais aussi sur la serrure de la maison qui a été forcée. Ainsi que d’autres traces de son passage dans la maison.

Très rapidement identifié, notamment par les services judiciaires, Zacari est passé, le 27 septembre dernier, devant le tribunal d’Évry. Ce dernier a prononcé, contre cet Algérien, six mois de prison ferme associée à un mandat de dépôt, rapporte actu.fr. Ainsi qu’une obligation de versement de 123 euros pour préjudice matériel, et 800 euros pour préjudice moral.