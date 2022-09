Tentative de braquage de banque : un Algérien arrêté en France

Les faits de délinquance enregistrent une étonnante hausse en France. Et les accusations contre les ressortissants algériens dans ce pays se multiplient. Chaque jour, un nouveau fait, une nouvelle agression, tentative de vols ou autres.

L’an dernier, une vidéo a fait le tour de la toile, montrant une tentative de vol un peu particulière. En effet, un riverain a pris le soin d’immortaliser la scène en filmant cette vidéo. Dans cette dernière, on voit deux individus casqués s’attaquant à une succursale de Bred, sis à la rue d’Avron à Paris.

Par ailleurs, munis de leur Peugeot, les deux malfrats lancent leur véhicule sur un distributeur bancaire de manière à leur permettre de le dévaliser, mais en vain. Car leur voiture était un peu trop légère pour ce genre d’opération de braquage.

Pris par la colère, les deux personnes poursuivent leur tentative en lançant plusieurs coups de pied à ce même distributeur. Cependant, après plusieurs coups, ces deux voleurs finissent par abandonner le plan et quitter les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Tentative de braquage d’une succursale de la Bred à Paris : deux arrestations, un Algérien impliqué

Une enquête a été lancée pour retrouver les deux malfrats. Cependant, une année après, soit le lundi 5 septembre dernier, la brigade de récession de banditisme a réussi à mettre la main sur deux individus impliqués dans cette affaire. Le premier, un Parisien âgé de 24 ans, non connu des services de police. Il s’agit de ce qu’a confirmé média français Le Parisien, qui rapporte l’information.

En ce qui concerne la deuxième personne. Il s’agit d’un Algérien, âgé de 23 ans et résidant à Montreuil. Ce dernier dispose déjà d’un lourd casier judiciaire, dans lequel sont citées plusieurs affaires de stupéfiants. Les deux jeunes voleurs ont été interpelés chacun à leur domicile.

Dans le cadre de l’enquête lancée pour association de malfaiteurs et tentative de vol en bande organisée. Les deux complices ont été mis en garde à vue. Et ce, dans l’attente de l’évolution de cette affaire, et de la découverte de nouveaux éléments.