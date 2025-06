Tentative de braquage à Sétif : deux hommes déguisés en couple arrêtés par la GN

Une tentative de vol à main armée, soigneusement préparée mais heureusement avortée, a été déjouée mardi dernier par les services de la gendarmerie de la wilaya de Sétif, grâce à la vigilance d’un bijoutier de la commune de Ksar El Abtal, au sud de la wilaya.

À LIRE AUSSI : Le ministre des Finances sur l’allocation 750 € : « Posez la question à la Banque d’Algérie »

Deux individus ont tenté de berner le commerçant en se faisant passer pour un couple marié, dans le but de préparer un braquage de sa boutique. L’un des deux, déguisé en femme, portait une djellaba, un niqab et des gants afin de dissimuler son identité. Cependant, le comportement suspect du faux “épouse” n’a pas échappé au bijoutier. Silencieuse, fuyante et maladroite, la personne déguisée évitait tout contact visuel et affichait une morphologie peu féminine, ce qui a renforcé les soupçons du commerçant.

Deux hommes déguisés en couple arrêtés avant de cambrioler une bijouterie à Sétif

Sans montrer ses inquiétudes, ce dernier a calmement informé le couple qu’il ne possédait pas les bijoux demandés et leur a suggéré de revenir le lendemain. Dès leur départ, il a aussitôt alerté les services de la gendarmerie. Une opération discrète a alors été mise en place : un agent en civil a été posté dans le magasin tandis qu’une patrouille était déployée à proximité.

À LIRE AUSSI : Séisme en Algérie : une secousse tellurique de magnitude 4.0 secoue cette wilaya ce jeudi 05 juin

Le lendemain, les suspects sont revenus sur les lieux. À peine avaient-ils franchi le seuil de la boutique que les gendarmes sont intervenus et les ont interpellés sans résistance. Lors de leur arrestation, un pistolet de catégorie 5 et un couteau de catégorie 6 ont été découverts en leur possession, confirmant leur intention de réaliser un braquage armé.

L’enquête révèle plus qu’un vol

L’enquête a rapidement conduit les forces de l’ordre à perquisitionner les domiciles des deux suspects, situés dans une wilaya voisine. Sur place, une découverte inquiétante a été faite : un atelier clandestin de fabrication d’armes artisanales, équipé de matériel de soudure, d’outils de découpe et de matières premières. Cette découverte suggère que les deux individus étaient impliqués dans un réseau criminel plus vaste, incluant la fabrication et la distribution illégales d’armes.

À LIRE AUSSI : Nouvelles lignes entre l’Algérie et la France : GNV inaugure ses traversées maritimes

Présentés devant la justice, les deux suspects ont été placés en détention provisoire. L’enquête se poursuit, et d’autres ramifications de cette affaire pourraient bientôt être révélées.

Au-delà de cette tentative de vol, l’affaire soulève une question de société préoccupante : l’utilisation du voile intégral par des hommes pour commettre des crimes. Ce phénomène, en hausse dans certaines régions, menace les valeurs de pudeur et de respect liées à cette tenue, et appelle à une vigilance accrue, en particulier dans les commerces sensibles comme les bijouteries.