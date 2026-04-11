Tentative de braquage à Algérie Poste : un agent héroïque face aux agresseurs (VIDÉO)

Une tentative d’attaque visant le bureau de poste d’El Chatt 1100, dans la wilaya d’El Tarf, a suscité une vive réaction de l’opinion publique et des responsables du secteur. L’établissement public Algérie Poste a tenu à rendre hommage à l’un de ses agents, dont l’intervention a été qualifiée d’exemplaire.

Dans un communiqué officiel, la directrice générale d’Algérie Poste, Shiraz Bouchiri, a exprimé sa plus haute considération et ses vifs éloges à l’égard de Sinaoui Abdelkader, agent chargé de la clientèle au sein du bureau concerné. Selon la même source, l’agent s’est illustré par un comportement courageux et responsable lors de l’irruption de plusieurs individus dans les locaux, accompagnée d’actes de violence à l’encontre du personnel.

Un acte de bravoure face à une situation dangereuse

D’après le communiqué, l’agent a fait preuve de sang-froid et de bravoure en s’opposant aux assaillants, dans le but de protéger à la fois l’intégrité du service public et les fonds présents au sein de l’établissement. Ce geste démontre, souligne Algérie Poste, que le travail au sein des bureaux de poste dépasse le simple cadre d’une fonction, pour devenir une véritable mission au service du citoyen et de la défense de ses droits.

L’institution a également salué ce comportement qu’elle qualifie de noble, estimant qu’il reflète un haut niveau de conscience professionnelle et un sens aigu du devoir. Elle a ajouté que cet acte constitue un modèle de dévouement et d’intégrité, incarnant les valeurs qu’Algérie Poste cherche à promouvoir auprès de l’ensemble de ses employés.

Une large réaction sur les réseaux sociaux

L’intervention de l’agent a été largement relayée sur les réseaux sociaux, notamment à travers une vidéo de l’incident devenue virale. Les images montrent l’agent faire face aux agresseurs, armés d’objets tranchants, allant jusqu’à utiliser une chaise pour tenter de les repousser. Cette séquence a suscité de nombreux messages de soutien et d’admiration, saluant le courage dont il a fait preuve dans une situation particulièrement périlleuse.

Les circonstances exactes de cette tentative de braquage restent à préciser, tandis que les services de sécurité poursuivent leurs investigations pour identifier et interpeller les auteurs de cette attaque.

Au-delà de l’incident, cette affaire met en lumière le rôle crucial des agents de service public, souvent confrontés à des situations à risque, et dont l’engagement contribue à assurer la continuité et la sécurité des services essentiels au quotidien.