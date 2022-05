Tensions Slimani – Sporting CP : son entraîneur dit tout

Après l’échauffourée opposant l’international algérien, Islam Slimani, à son entraîneur portugais, Ruben Amorim, le coach du Sporting CP revient sur les faits de son échange avec l’attaquant de l’équipe d’Algérie.

Pour Amorim, « ce ne sont que des mensonges, nous n’avons pas eu de problème avec Slimani. » dit-il lors d’une conférence de presse. L’entraîneur lusitanien a nié toutes les informations des tabloïds portugais qui relayaient une mésentente entre le buteur historique de l’équipe d’Algérie et le coach des lions de Lisbonne.

Amorim a assuré que, « le cas Slimani n’est pas un cas disciplinaire » explique-t-il. Des déclarations qui pourraient apaiser les relations très critiques récemment entre le Fennec et l’ancien joueur du SL Benfica.

L’affaire Slimani

Depuis son retour de l’équipe d’Algérie, Islam Slimani n’est que l’ombre de lui-même avec le club lisboète. Accusé par son entraîneur de manque d’implication lors des entraînements, la pointe algérienne a été finalement placardisée lors des deux derniers matchs de l’équipe de Sporting Lisbonne pour cause de jeûne.

Slimani s’est indigné sur les réseaux sociaux et a répondu indirectement à son entraîneur que le jeûne n’est pas un obstacle pour lui en disant, « Sans manger, ni boire, je me suis toujours entraîné dur pour mon club. Personne ne pourra me l’enlever. » écrit l’ancien attaquant du CR Belouizdad sur son compte Instagram.

Une déclaration que l’entraîneur Amorim n’entend pas du même oreille que le buteur algérien puisque la presse portugaise parle d’un divorce imminent entre Slimani et son club du cœur en Europe.