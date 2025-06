Tensions régionales : Tebboune préside une réunion du Haut Conseil de sécurité

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mercredi une importante réunion du Haut Conseil de sécurité, instance stratégique chargée de traiter les principales questions liées à la sécurité nationale.

En sa qualité de chef de l’État, de chef suprême des forces armées et de ministre de la Défense nationale, le président Tebboune a convoqué cette session afin d’évaluer la situation sécuritaire du pays, tant sur le plan interne qu’externe.

Composé des plus hauts responsables politiques et sécuritaires de l’État, le Haut Conseil de sécurité regroupe autour du président de la République : le Premier ministre, le chef d’état-major de l’armée, les ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que le directeur de cabinet de la présidence.

À cette structure s’ajoutent également les chefs des principaux organes sécuritaires : le commandant de la Gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, les directeurs généraux des services de renseignement intérieur et extérieur, ainsi que les responsables de la lutte contre le sabotage et de la sécurité de l’armée.

Sécurité nationale : le président Tebboune réunit les hauts responsables de l’État

Réuni de manière ponctuelle selon les nécessités du moment, le Conseil a pour mission d’analyser et de trancher sur toutes les questions touchant à la sécurité de l’État, qu’il s’agisse de menaces internes, comme les risques de déstabilisation ou les défis liés à l’ordre public, ou de menaces extérieures, notamment celles ayant trait au contexte régional et aux tensions internationales.

Bien que le communiqué officiel n’ait pas encore détaillé les points abordés lors de cette réunion, des sources proches du dossier estiment que plusieurs dossiers sensibles ont été examinés, notamment la situation sécuritaire aux frontières sud du pays, les évolutions géopolitiques dans la région sahélienne, ainsi que les efforts nationaux dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Le Conseil de sécurité examine les menaces régionales

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires pour l’Algérie, notamment la surveillance de ses longues frontières, la stabilité intérieure, et les menaces liées aux conflits dans les pays voisins.

Elle reflète également la volonté des plus hautes autorités du pays de maintenir une vigilance constante et de renforcer la coordination entre les différentes institutions chargées de la sécurité nationale.

Le Haut Conseil de sécurité apparaît ainsi comme un organe central dans l’appareil de gouvernance sécuritaire du pays, et sa réunion sous la présidence directe de Tebboune témoigne de l’importance accordée à la gestion proactive des risques et à la préservation de la stabilité nationale.