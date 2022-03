Tensions Espagne – Algérie : le sénat fustige Madrid

Ces dernières 48 heures ont été marqués par une montrer d’un cran des tensions entre l’Algérie et l’Espagne suite au changement surprenant de la position de Madrid sur la question du Sahara occidental.

Face à cette situation, le conseil de la nation, à sa tête Salah Goudjil, a réagi au revirement radical de la position de l’Espagne, mais aussi fustigé Madrid.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche 20 mars, le Bureau du Conseil de la Nation a qualifié de « douteux » l’alignement du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, sur les thèses marocaines.

« Le Bureau du Conseil de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, tient à exprimer son étonnement devant la surprenante déviation enregistrée dans la position de l’Espagne envers la juste cause sahraouie et le soutien douteux dont elle a fait montre envers un processus de colonisation condamné par la charte et la légalité internationales, ce qui constitue une dérive et une prise de partie inacceptable contre une cause considérée par les Nations Unies comme étant celle de la dernière colonie en Afrique reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination », lit-on dans le communiqué du sénat.

« La dérive de la position du gouvernement espagnol et son alignement avec les thèses du Makhzen, s’inscrit en porte-à-faux avec la réalité du terrain ainsi qu’aux us et aux notions du droit international qui rejettent toute forme de colonialisme et de domination », a ajouté la même source.

L’Algérie a rappelé son ambassadeur

Pas plus tard qu’hier, le ministère algérien des affaires étrangères a également réagi à la « sortie inattendue de Madrid » ; en rappelant son ambassadeur.

« Très étonnées par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l’ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultations avec effet immédiat », a lancé hier le département de Ramtane Lamamra.