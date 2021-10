Tensions entre l’Algérie et la France : Stora contredit Macron

Les derniers propos du président Français Emmanuel Macron ont fait réagir plusieurs personnalités en Algérie. La polémique cependant semble aussi s’implanter en France, comme l’affirme un débat télévisé dans lequel l’historien Français Benjamin Stora a participé.

Alors que le président Français Emmanuel Macron a remis en question l’existence d’une nation algérienne avant la colonisation française, voilà que « son historien » le contredis. Benjamin Stora, auquel Macron avait confié la mission de « formuler librement des recommandations » en vue de favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algérien » dans le cadre de « la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », a été hier l’invité d’une émission chez LCP, durant laquelle il a tenu des propos aux antipodes de ceux Macron.

Benjamin Stora répondait cependant à Robert Ménard, qui a déclaré que « Macron a raison, il n’y a pas de conscience algérienne avant 1830 ». L’historien Français explique quant à lui que « ce que dit Robert Ménard est faux. La régence d’Alger avait tous les attributs d’une souveraineté »

Pour Stora, l’Algérie n’a pas attendu la France pour exister

Benjamin Stora, qui semble avoir été touché par les dernières déclarations de Robert Ménard, s’interroge. « À qui on donne le coup d’éventail en 1827 ? ». « Au consul de France, répond-il. Il y avait donc un consul de France à Alger, … donc il y avait un état, conclut-il ».

Stora ajoute que « cet État, qui existe, signifie que sous l’Empire ottoman, il n’était pas nécessaire de passer par le point de vue central, c’est-à-dire par la Turquie, pour avoir une souveraineté. C’était le cas de tous les pays de l’Empire ottoman ».

L’historien va encore plus loin en déclarant que « les minorités ethniques étaient protégées par l’Empire ottoman beaucoup plus qu’en Europe occidentale » et que lorsque le décret d’Elisabeth la catholique fut abrogé en 1492, les populations juives et musulmanes se sont réfugiées en Algérie.

Il est à rappeler que l’historien Benjamin Stora est né à Constantine dans une famille juive Algérienne. À l’indépendance de l’Algérie, sa famille a fui le pays avec les pieds noirs. Stora a également indiqué dans cette émission que la régence d’Alger n’était pas totalement sous la domination de l’empire ottoman, et qu’il y avait des décisions que les Deys prenaient sans pour autant passer par la porte sublime.