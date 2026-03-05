Tensions au Moyen-Orient : le Qatar prolonge automatiquement les visas des visiteurs

Face à la situation actuelle au Moyen-Orient et aux développements récents impactant les déplacements internationaux, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a annoncé une mesure exceptionnelle aux visiteurs. Tous les visas d’entrée arrivant à échéance bénéficient d’une extension automatique et gratuite.

Dans un communiqué officiel relayé par l’agence de presse QNA, les autorités qataries ont confirmé la prolongation de toutes les catégories de visas d’entrée, qu’ils soient déjà expirés ou sur le point de l’être.

Le Qatar prolonge d’un mois la validité des visas d’entrée

Applicable depuis le samedi 28 février 2026, cette mesure se veut particulièrement simple et accessible. En effet, la prolongation est traitée de manière entièrement automatique par les systèmes électroniques du ministère, sans qu’aucune démarche administrative ne soit nécessaire de la part des usagers.

Ces derniers sont d’ailleurs totalement exemptés de frais ou de taxes de renouvellement pour cette période, et n’ont nul besoin de se déplacer dans les centres de services ou de soumettre des formulaires en ligne.

Le ministère a toutefois apporté une précision importante concernant les personnes déjà en situation d’infraction avant le début de cette mesure. Pour bénéficier de la prolongation gratuite : Les détenteurs de visas ayant dépassé leur durée de séjour avant le 28 février 2026 doivent d’abord s’acquitter de l’amende de régularisation pour la période de dépassement initiale. Une fois cette amende réglée, la prolongation d’un mois et l’exemption de frais s’appliqueront rétroactivement à partir du 28 février.

Un appel à la vigilance

Au-delà du volet administratif, le ministère de l’Intérieur a profité de ce communiqué pour réitérer des consignes de sécurité strictes à l’ensemble de la population, notamment les résidents et les visiteurs : « Nous exhortons chacun à rester à l’intérieur et à ne sortir qu’en cas de nécessité absolue. Il est conseillé de se tenir à l’écart des fenêtres et des espaces ouverts, et de respecter scrupuleusement les instructions officielles ».

Le ministère assure qu’il continue de suivre de près l’évolution de la situation et n’exclut pas de nouvelles prolongations si les circonstances le justifient. Pour éviter toute désinformation, les autorités appellent à consulter uniquement les comptes officiels du ministère pour les futures mises à jour.

