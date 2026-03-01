Tensions au Moyen-Orient : l’ambassade d’Algérie au Qatar suspend ses services consulaires

En raison des tensions sécuritaires qui touchent la région du Moyen-Orient, l’ambassade d’Algérie à Doha informe les membres de la diaspora de la suspension de ses services consulaires à compter du lundi 2 mars. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Dimanche, une offensive aérienne d’envergure a été menée par l’armée israélienne sur Téhéran, marquant le deuxième jour d’une opération conjointe avec les États-Unis. De nouvelles explosions ont par ailleurs retenti dans plusieurs villes du Golfe – Dubaï, Abu Dhabi, Doha et Manama – visées depuis samedi par des tirs de riposte de Téhéran.

C’est dans ce contexte que l’ambassade d’Algérie à Doha vient d’annoncer des mesures exceptionnelles, notamment la suspension de ses services consulaires, jusqu’à un nouvel ordre.

🟢 À LIRE AUSSI : France – Algérie : Jordan Bardella prêt à dialoguer, mais dans un rapport de force



L’ambassade d’Algérie à Doha annonce la suspension de ses services consulaires

Par voie de communiqué ce dimanche, la représentation diplomatique algérienne à Doha a informé de la fermeture temporaire de ses guichets consulaires dès le lundi 2 mars. Cette mesure de suspension, effective jusqu’à nouvel ordre, est dictée par la dégradation du climat sécuritaire dans la région du Moyen-Orient.

Selon l’ambassade, la reprise des activités ne pourra être envisagée qu’en cas d’amélioration du contexte régional et sur instruction des autorités compétentes.

Par ailleurs, l’ambassade s’engage à tenir la communauté algérienne régulièrement informée de l’évolution de la situation ou de toute nouvelle directive. En cas d’urgence, les ressortissants sont invités à prendre contact via l’adresse info@embalgdoha.com.qa ou par les numéros de téléphone mis à leur disposition.

Une cellule de crise activée au sein du MAE

Face à l’escalade militaire critique au Moyen-Orient et à l’échec des médiations diplomatiques, l’Algérie a activé une cellule de crise au sein du ministère des Affaires étrangères. Sous la supervision de Sofiane Chaïb, ce dispositif vise à coordonner en permanence les secours et l’assistance pour les ressortissants algériens présents dans les zones de tension.

Sur le plan opérationnel, l’État appelle la communauté nationale à la plus haute vigilance et à un contact régulier avec les consulats. Des outils d’urgence ont été déployés, notamment un numéro vert (00213 215 045 00) et la plateforme numérique « DZ Travellers », afin de faciliter la prise en charge et le recensement des citoyens en difficulté.

Parallèlement, la compagnie nationale Air Algérie a suspendu ses liaisons vers Amman, Dubaï et Doha pour des raisons de sécurité.

🟢 À LIRE AUSSI : Tensions au Moyen-Orient : l’Algérie active une cellule de crise pour protéger ses ressortissants