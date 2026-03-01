Tensions au Moyen-Orient : l’Algérie s’entretient avec les ambassadeurs des pays arabes touchés

Dans un contexte régional marqué par une montée des tensions, l’Algérie a réaffirmé sa position diplomatique à travers un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, publié cet après-midi le 1er mars. Ce texte intervient alors que la situation sécuritaire dans le Golfe arabe suscite de vives inquiétudes sur la scène internationale.

Agissant « sur instruction du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune », précise le communiqué, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a reçu les ambassadeurs des pays arabes afin d’évoquer « les développements graves et accélérés que connaît la région ». Cette réunion diplomatique s’inscrit dans une démarche de concertation face à « l’escalade actuelle dans la région », qualifiée de préoccupante par les autorités algériennes.

Position politique et solidarité affichée

Lors de cette rencontre, Alger a tenu à afficher clairement sa ligne politique. En effet, le communiqué souligne que « l’Algérie exprime sa solidarité totale avec les pays arabes frères victimes de ces agressions militaires », tout en réaffirmant « le rejet catégorique de notre pays de toute atteinte à la souveraineté nationale de ces États frères, à leur intégrité territoriale ainsi qu’à la sécurité de leurs peuples ». Cette position confirme l’attachement constant de la diplomatie algérienne aux principes de non-ingérence et de respect des frontières internationales.

Le communiqué insiste également sur la nécessité d’une désescalade rapide. Il rappelle « l’insistance de l’Algérie sur la nécessité d’un arrêt immédiat de toutes les formes d’escalade, de privilégier le dialogue et de faire preuve de retenue », afin d’éviter une aggravation de la crise susceptible de menacer la stabilité régionale et mondiale.

Par cette déclaration officielle, Alger se positionne ainsi comme un acteur plaidant pour l’apaisement et la médiation, tout en affichant un soutien politique clair envers les États arabes confrontés aux tensions actuelles.

Tebboune s’entretient avec le Prince saoudien et le roi de la Jordanie

Dans ce même contexte, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué aujourd’hui un appel téléphonique avec son frère, le prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite frère, Son Altesse le prince Mohamed ben Salmane. Il s’est enquis, au cours de cet échange, de son état ainsi que de celui du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi, et du peuple saoudien frère, dans ces circonstances difficiles que traverse la région du Moyen-Orient, exprimant son espoir d’un retour rapide de la paix et de la sécurité.

Le président de la République a également eu un entretien téléphonique avec son frère Abdallah II, roi du Royaume hachémite de Jordanie frère. L’échange a porté sur la situation dans la région et ses répercussions sur le peuple jordanien frère, lui exprimant ses vœux de retour du calme et de la paix pour le Royaume ainsi que pour l’ensemble de la région.

