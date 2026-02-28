Tensions au Moyen-Orient : l’Algérie active une cellule de crise pour protéger ses ressortissants

Face à l’escalade militaire et aux développements préoccupants dans la région du Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères a pris des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité de ses citoyens à l’étranger.

Aujourd’hui, Sofiane Chaïb, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger, a supervisé l’installation d’une cellule de crise au sein du ministère. Cette initiative, prise sous les directives des plus hautes autorités du pays, vise à suivre de près la situation des citoyens algériens et des membres de la communauté nationale présents dans les pays concernés.

Selon le communiqué officiel du ministère, cette cellule travaillera en coordination permanente avec les missions diplomatiques et consulaires de l’Algérie dans la région, afin de fournir un soutien et une assistance adaptés aux ressortissants confrontés aux difficultés liées à la situation sécuritaire.

Le ministère a également appelé les citoyens algériens présents dans la région à faire preuve de la plus grande vigilance, à rester en contact régulier avec les représentations diplomatiques et consulaires, et à suivre les recommandations émises pour faire face aux risques actuels.

Enfin, le communiqué précise que le ministère met à disposition un numéro vert d’urgence : 00213 215 045 00, et encourage les citoyens à s’inscrire sur la plateforme numérique « DZ Travellers », conçue pour les situations d’urgence et destinée à faciliter la prise en charge des Algériens à l’étranger.

Cette mesure illustre la mobilisation proactive de l’État algérien pour protéger ses ressortissants dans une région marquée par des tensions militaires accrues, renforçant ainsi la présence et l’action diplomatique de l’Algérie à l’international.

L’Algérie exprime son inquiétude face à l’escalade militaire dans la région du Golfe

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude suite à l’échec des négociations iraniano-américaines menées sous la médiation du sultanat d’Oman. Ces discussions, qui avaient suscité de grands espoirs en faveur d’un règlement pacifique, ont été interrompues, entraînant une escalade militaire aux conséquences imprévisibles.

Dans un communiqué officiel, le ministère souligne que cette évolution est regrettable et appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et de responsabilité. L’objectif est de préserver la stabilité et la sécurité dans la région du Golfe, afin d’éviter toute aggravation des tensions et des risques pour la population.

L’Algérie, fidèle à sa tradition diplomatique de dialogue et de médiation, réaffirme son engagement en faveur de solutions pacifiques et de coopération internationale pour prévenir toute déstabilisation de cette zone stratégique.

Air Algérie annule ses vols vers Amman, Dubaï et Doha le 28 février 2026

Le groupe Air Algérie a annoncé ce samedi l’annulation de tous les vols programmés pour la journée du 28 février 2026 au départ et à destination de Amman, Dubaï et Doha, en raison des événements récents dans la région du Moyen-Orient.

Dans un communiqué, la compagnie nationale précise que cette décision s’inscrit dans une démarche de prévention et de prudence, visant à garantir les plus hauts standards de sécurité et de sûreté pour ses passagers et ses équipages. Cette mesure fait suite à des évaluations continues de la situation régionale.

Air Algérie invite les voyageurs concernés à se rapprocher de ses agences commerciales ou à contacter son centre d’appel au 3302 pour obtenir des informations sur le statut de leurs vols et les options disponibles.

La compagnie présente ses excuses pour les désagréments causés par cette situation indépendante de sa volonté et assure qu’elle tiendra ses passagers informés de toute évolution concernant leurs voyages.