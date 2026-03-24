Tensions au Moyen-Orient : Air Algérie prolonge la suspension de ses vols

Dans un communiqué mis en ligne ce mardi 24 mars 2026, la compagnie nationale Air Algérie a annoncé le maintien de la suspension de ses liaisons aériennes de la compagnie vers plusieurs destinations clés du Moyen-Orient.

Cette décision, qui s’inscrit dans un contexte de suivi rigoureux de la situation régionale, impacte directement les voyageurs à destination de la Jordanie, des Émirats arabes unis, du Liban et du Qatar.

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Air Algérie maintient la suspension de ses vols vers le Moyen-Orient

La mesure de suspension, initialement mise en place pour des raisons de sécurité et de logistique indépendantes de la volonté de la compagnie, reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre pour les villes suivantes : Amman en Jordanie, Dubaï aux Émirats arabes unis, Beyrouth au Liban et Doha au Qatar.

Air Algérie a tenu à exprimer ses regrets face aux désagréments causés par cette interruption prolongée. La compagnie réaffirme son engagement à tenir sa clientèle informée en temps réel de toute évolution permettant une éventuelle reprise du trafic vers ces zones.

Note importante : la sécurité des passagers et des équipages demeure la priorité absolue justifiant le maintien de ces restrictions.

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Pas de désescalade en vue au Moyen-Orient

Le conflit entre dans son 25e jour sous le signe d’une confusion diplomatique totale. Si Donald Trump a surpris en annonçant la suspension temporaire des frappes américaines pour laisser place à de mystérieuses « négociations », Téhéran dément fermement tout échange. Sur le terrain, l’escalade se poursuit : l’Iran multiplie les tirs de missiles vers Israël et ses voisins (Arabie saoudite, Koweït), tandis que Tsahal intensifie ses raids sur Beyrouth et Ispahan, visant à instaurer une zone de sécurité jusqu’au fleuve Litani.

Face à cette instabilité, la rupture de confiance entre les États-Unis et ses alliés traditionnels s’accentue. L’Allemagne et la France déplorent le manque de prévisibilité de l’administration Trump, qui engage des opérations militaires sans concertation préalable. En réponse à l’urgence humanitaire et sécuritaire, Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense, alors que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU se réunira demain pour examiner les conséquences des attaques iraniennes sur les pays du Golfe.

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