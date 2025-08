Tensions Algérie-France : Macron demande la suspension des visas diplomatiques pour les Algériens

Le président Emmanuel Macron a demandé au gouvernement français de revoir en profondeur les facilités accordées à l’Algérie en matière de visas diplomatiques. Dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou, datée du mercredi 6 août et révélée par Le Figaro, le chef de l’État appelle à la suspension formelle de l’exemption de visa pour les passeports officiels et diplomatiques algériens, dans le cadre de l’accord bilatéral signé en 2013.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre Paris et Alger. Emmanuel Macron déplore une relation qu’il juge déséquilibrée et souhaite un resserrement de la politique migratoire et diplomatique vis-à-vis de l’Algérie. Il appelle à une attitude plus « ferme » et « déterminée » de la part de la France.

Macron serre la vis à Alger sur les visas diplomatiques

Le président invoque notamment le traitement réservé à l’écrivain Boualem Sansal et au journaliste Christophe Gleizes, qui auraient, selon lui, été visés par des mesures hostiles ou discriminatoires en Algérie. Il présente ces cas comme emblématiques d’un durcissement du régime algérien à l’égard des voix critiques, y compris issues de la diaspora ou de partenaires étrangers.

Dans sa lettre, Emmanuel Macron demande donc au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour rééquilibrer la relation bilatérale. Parmi celles-ci figure la remise en question de l’accord signé il y a plus de dix ans, qui permet aux détenteurs de passeports spéciaux algériens d’entrer sur le territoire français sans visa.

Crise entre Paris et Alger : les visas diplomatiques en première ligne

Cette mesure, si elle venait à être appliquée, marquerait un tournant diplomatique important. Elle s’inscrirait dans une série d’initiatives récentes visant à resserrer le cadre des échanges avec les pays du Maghreb, notamment en matière de circulation des personnes et de coopération sécuritaire.

Du côté algérien, aucune réaction officielle n’a encore été formulée. Mais la décision, si elle se concrétise, pourrait raviver des tensions déjà récurrentes entre les deux capitales, sur fond de différends historiques, migratoires et politiques.

Le dossier des visas, longtemps sensible, est redevenu ces dernières années un instrument de pression diplomatique dans les relations franco-algériennes. En ciblant les détenteurs de passeports diplomatiques, Paris envoie un signal politique fort, que d’aucuns interprètent comme une volonté de redéfinir les règles du jeu avec Alger.