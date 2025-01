Tensions Algérie – France : LFI tire à boulets rouges sur le camp présidentiel français

Alors que les relations entre la France et l’Algérie traversent une crise diplomatique sans précédent, le parti politique français La France Insoumise-Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (LFI-NUPES), dirigé par Jean-Luc Mélenchon, a publié un communiqué ce lundi 13 janvier, exprimant son inquiétude face à cette crise.

Le LFI a vivement critiqué la politique étrangère de la France vis-à-vis de l’Algérie, qualifiant la crise actuelle de « provocatrice et irresponsable ». Le parti de gauche appelle donc à un retour au dialogue et à la coopération. Tout en exprimant sa solidarité avec le peuple algérien.

À ce titre, Jean-Luc Mélenchon et les membres de LFI insistent sur l’importance de préserver les liens historiques, culturels et humains entre les deux pays. En effet, des millions de personnes, en France comme en Algérie, sont directement concernées par ces relations. Que ce soit à travers la diaspora algérienne en France, les échanges économiques ou les collaborations universitaires et scientifiques, les deux pays ont tout à gagner à renouer le dialogue.

La France Insoumise dénonce l’escalade des tensions entre la France et l’Algérie

La crise actuelle entre la France et l’Algérie n’est pas née en un jour. Elle tire ses racines d’une série d’incidents récents qui ont exacerbé des tensions déjà présentes. Parmi ces événements, on retrouve l’affaire de l’influenceur « Doualem« , dont l’expulsion « ratée » a été perçue comme une humiliation par Paris. Ainsi que les déclarations provocatrices, « abjectes et irresponsables » de certains membres du gouvernement français, notamment Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. À ce propos, le groupe parlementaire de LFI souligne que « Le différend entre la France et l’Algérie au sujet de l’expulsion de l’influenceur algérien Doualem ne doit pas se régler autrement que par l’application du Droit. »

🔴🗣️Influenceurs algériens : « Ce que fait monsieur Retailleau est contraire à l’État de droit. Les gens ne sont pas des colis La Redoute. » La secrétaire nationale des Écologistes @marinetondelier dans #LeGrandJury @m6info @Le_Figaro @publicsenat. pic.twitter.com/sie8Pcl45Q — RTL France (@RTLFrance) January 12, 2025

De plus, la détention de l’écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, a suscité de vives réactions. De plus, le président français, Emmanuel Macron, a accusé l’Algérie de « déshonneur », en arrêtant l’écrivain. Sans oublier le différend sur le Sahara occidental, une question soulevé par le parti, saluant la position de l’Algérie qui « a toujours défendu le droit des peuples à l’autodétermination, une valeur que nous partageons pleinement. »

Dans son communiqué, La France Insoumise ne cache pas son désaccord avec la politique étrangère du gouvernement français. Le parti la critique sévèrement et qualifie la démarche du camp présidentiel de « provocations inutiles » et d’ »arrogance ». Reprenant les termes du texte, LFI affirme : « La France doit cesser de jouer un rôle de donneur de leçons et reconnaître que l’Algérie est un partenaire égal, souverain et respecté. »

LFI-NUPES, parti de Jean-Luc Mélenchon, condamne fermement les provocations françaises

Le communiqué de La France Insoumise revient également sur l’accord franco-algérien de 1968. Un texte historique qui régit les conditions de circulation et d’installation entre les deux pays. Le groupe parlementaire dénonce les récentes attaques contre cet accord. Notamment celles d’Éric Ciotti et Gabriel Attal, soulignant qu’il « a déjà été complètement vidé de sa substance depuis cette époque. » En outre, LFI-NUPES affirme que ces critiques « ne servent qu’à alimenter des fantasmes irresponsables et blessants pour nos deux peuples. »

🔴📄 Non à l’escalade entre la France et l’Algérie ! Retrouvez notre communiqué ⤵️ pic.twitter.com/YwI92bsUzD — Mathilde Panot (@MathildePanot) January 13, 2025

Le parti rappelle que cet accord, bien que largement amendé au fil des décennies, reste un symbole des liens complexes et profonds qui unissent la France et l’Algérie. La France Insoumise appelle à préserver ces liens dans le respect mutuel et la coopération.

Enfin, le parti de Jean-Luc Mélenchon clôture le communiqué par une question poignante : « La guerre est finie depuis soixante-deux ans. Nos peuples peuvent-ils avoir enfin le droit à une relation normale, faite de respect mutuel et de relations apaisées ? »