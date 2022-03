Tensions Algérie – Espagne : Madrid joue l’apaisement

Durant la journée d’hier samedi 19 mars, le ministère des Affaires Étrangères a rappelé l’ambassadeur algérien à Madrid, cette convocation serait survenue suite à une annonce faite vendredi 18 mars, faisant état de la normalisation des relations entre l’Espagne et le Maroc, après une année de crise diplomatique entre les deux pays, et ce, à cause du territoire disputé du Sahara Occidental.

La porte-parole du gouvernement espagnol sort la carte de l’apaisement

C’est lors d’une conférence de presse, que la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabelle Rodriguez a répondu à une question sur les conséquences de la nouvelle position espagnole sur les relations entre Madrid et l’Algérie.

La porte-parole du gouvernement espagnol, Isabelle Rodriguez, a déclaré que les relations de son pays avec l’Algérie resteront solides, car c’est un partenaire « stratégique et fiable ». Malgré le changement de position de Madrid sur la question du Sahara Occidental.

Cette dernière poursuit en disant que : « Le ministre des Affaires étrangères maintient une communication fluide avec l’Algérie. C’est un partenaire stratégique, fiable et amical de l’Espagne. » Et elle a poursuivi : « Nous entretenons une relation forte (avec l’Algérie). Cela est nécessaire dans les conditions d’instabilité dans le monde en raison de la guerre en Ukraine. Parce que cette relation solide améliore notre collaboration au sujet du gaz. »

La porte-parole a également révélé le contenu de l’accord entre l’Espagne et le Maroc concernant « le respect mutuel et également éviter des mesures unilatérales entre les deux pays ».

« Nous nous sommes engagés à ne prendre aucune mesure unilatérale et à maintenir une communication fluide et franche pour renforcer davantage la gestion des flux migratoires », a déclaré la porte-parole à cet égard.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez devant le parlement

Des membres du parlement espagnol considérant que le gouvernement a changé radicalement de position concernant la question du Sahara occidental. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez comparaîtra devant le Parlement Pour apporter des éclaircissements. En effet, selon un journal local, « El Confidencial », de ce samedi 19 mars 2022. Un groupe parlementaire de 11 partis a annoncé qu’il enregistrera une demande, lundi prochain, pour que Sanchez se présente devant le Parlement pour présenter une déclaration sur ce qui a été dit dans sa lettre au monarque marocain.

Vendredi soir, Rabat a annoncé avoir reçu un message du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Dans celui-ci, ce dernier considère que « le projet d’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit au Sahara Occidental, constitue la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour régler le différend. »