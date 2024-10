Tensions à l’ONU : l’Algérie réagit aux pressions du Maroc sur le HCR

Lors de la 75e session du Conseil exécutif du Haut Commisariat pour les Réfugiés (HCR), qui s’est clôturé le 18 octobre 2024, Rachid Bladehane, le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Office des Nations Unies (ONU) à Genève, a vivement réagi et s’est exprimé quant aux pressions exercées par le Maroc.

Bladehane a fait part de son opposition aux manœuvres du Maroc, qui exerce du chantage sur les agences humanitaires, dont le HCR et le programme alimentaire mondial (PAM). Il affirme également que le Maroc met en avant des arguments « sans fondement » pour discréditer l’Algérie et entraver les initiatives de ces organismes.

L’Algérie riposte face aux pressions marocaines sur le HCR

L’ambassadeur permanent de l’Algérie auprès de l’ONU à Genève a pointé du doigt les autorités marocaines qui reprochent à l’Algérie de soutenir les réfugiés sahraouis.

« Je prends la parole, encore une fois, pour rappeler à cette honorable assistance que le Maroc continue, malheureusement, à user, comme d’habitude d’arguments fallacieux et sans fondement pour, à la fois, bloquer le travail du HCR et surtout accuser mon pays dont le seul tort est de soutenir la légalité internationale et d’abriter des réfugiés fuyant la mort et les persécutions », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Bladehane souligne que cette population qui a trouvé refuge en Algérie a besoin d’assistance au même titre que tous les autres réfugiés dans le monde. Il ajoute que la stratégie du Maroc, visant de les priver de l’aide du HCR n’est aucunement liée au budget.

À ce titre, Bladehane averti : « il est inutile de dire que cette attitude de défiance, volontairement obstructionniste au travail du HCR, met en danger toute l’action de cette honorable institution au service des 123 millions de réfugiés et déplacés dont la majorité se trouve en Afrique ».

L’Algérie réitère son soutien aux agences humanitaires et appelle à la solidarité internationale

En effet, l’Algérie adopte le langage des Nations Unies, dont la politique est de ne jamais accepter une politisation arbitraire lorsqu’il s’agit de question humanitaire. Ainsi, les autorités algériennes ont approuvé le budget proposé.

De plus, Rachid Bladehane a réitéré le soutien de l’Algérie à l’égalité qui régit les initiatives du HCR. Il a également affirmé que tous les documents émanant cet organisme respectent les normes internationales et que l’Algérie ne cesserait pas de les défendre.

En conclusion, le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies à Genève a terminé par lancer un appel à tous les donateurs internationaux et aux agences humanitaires à renforcer leur soutien en faveur des 173 600 réfugiés.