Tension au Moyen-Orient : l’Algérie anticipe d’éventuelles perturbations mondiales sur le médicament

Le marché mondial du médicament fait face à de nouveaux défis logistiques sous l’effet des récentes instabilités internationales. Pour prémunir le système de santé national contre ces aléas, le gouvernement algérien renforce les mécanismes de contrôle et de suivi des stocks pharmaceutiques.

Dans une note urgente adressée aux opérateurs du secteur, le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a exhorté les établissements pharmaceutiques à anticiper d’éventuelles perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Algérie : De nouvelles obligations pour les pharmaciens face aux risques de pénurie mondiale

Face au contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient, les autorités sanitaires algériennes prennent les devants. Le ministère a averti l’ensemble des établissements de fabrication, d’importation et d’exploitation que des tensions sur le fret international pourraient survenir.

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Selon la tutelle, cette situation est susceptible d’impacter la disponibilité de certains produits pharmaceutiques sur le marché national dans les semaines et mois à venir.

Approvisionnement en médicaments : Le ministère impose un suivi strict et des sanctions aux opérateurs

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement, la note ministérielle impose aux opérateurs une surveillance rigoureuse de leurs stocks et de leurs flux de livraison, se traduisant par une vigilance accrue dans le suivi strict des programmes de production et d’importation.

Cette directive instaure une obligation d’alerte précoce, exigeant des entreprises qu’elles informent sans délai les services compétents de toute difficulté logistique via l’adresse électronique dédiée (approvisionnements@miph.gov.dz), une mesure dont la portée s’étend aussi bien aux produits finis qu’aux matières premières et intrants indispensables à la fabrication locale.

Tensions géopolitiques : Comment l’Algérie sécurise son stock de médicaments

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la législation en vigueur, notamment l’article 162 de la loi de finances pour 2026. Ce texte impose aux entreprises pharmaceutiques de déclarer leurs stocks via la plateforme numérique du ministère.

Le communiqué rappelle que le respect des programmes prévisionnels est impératif. Tout manquement à ces obligations de déclaration ou de garantie de disponibilité expose les opérateurs aux sanctions prévues par la loi.

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Le ministère souligne l’importance stratégique de cette mesure pour assurer la sécurité sanitaire du pays. En anticipant ces turbulences logistiques, les autorités visent avant tout à sanctuariser la souveraineté sanitaire du pays.

Cette mobilisation proactive entre l’État et les opérateurs privés témoigne d’une volonté de protéger le patient algérien de toute instabilité extérieure, garantissant ainsi un accès continu aux soins malgré un contexte international complexe.