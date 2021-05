Tension à Jérusalem : des dizaines de Palestiniens blessés

Des heurts entre des fidèles Palestiniens et des policiers israéliens ont été enregistrés, durant la soirée du vendredi dernier à Jérusalem-Est, faisant des dizaines de blessés notamment du côté des Palestiniens.

Pas moins de 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés lors des affrontements selon l’AFP. Les faits remontent à la journée du vendredi dernier lorsque des dizaines de milliers de fidèles palestiniens se sont réunis dans l’enceinte de l’Esplanade des Mosquées pour la dernière grande prière du vendredi avant la fin du mois de ramadan.

Aussitôt, des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens, qui ont lancé des projectiles, et la police israélienne ayant fait usage de grenades assourdissantes et tiré sur des manifestants avec des balles en caoutchouc, rapporte encore la même source, qui précise qu’une dizaine de manifestants blessés au visage.

Au niveau du quartier voisin Cheikh Jarrah, d’autres affrontements ont été également signalés. Il s’agit des manifestations nocturnes quotidiennes contre la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens. À noter que les deux territoires palestiniens, Jérusalem et Cisjordanie, sont occupés depuis 1967 par Israël.

Au total, le Croissant rouge a fait état d’au moins quatre Palestiniens blessés au niveau de ce quartier et 178 à l’Esplanade des Mosquées. Pour sa part, la police israélienne a fait état de six blessés dans ces rangs.

Les principales réactions

Aussitôt, les réactions n’ont pas tardé à venir de la part, notamment des États-Unis et de l’Organisation des Nations Unies ONU. Le porte-parole du Département d’État américain Ned Price a indiqué durant la même journée qu’il était « essentiel » d’éviter toute action susceptible d’aggraver la situation.

Il s’agit donc, selon lui, des « expulsions à Jérusalem-Est, les activités de colonisation, les démolitions de maisons et les actes de terrorisme ». Pour sa part, le coordinateur de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, s’est dit « profondément préoccupé » par la situation et appelé à la « responsabilité et au calme ».

Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a qualifié les Palestiniens rassemblés sur l’Esplanade des Mosquées de « peuple héroïque », a pointé Israël, en la tenant « pour responsable des dangereux développements dans la Vieille Ville ».