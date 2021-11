Tennis : une Algérienne de 14 ans championne d’Afrique

Les athlètes algériens, les hommes mais aussi les femmes, honorent toujours le pays et hissent haut le drapeau national, dans presque toutes les compétitions à lesquelles ils participent.

Ces derniers reviennent très souvent avec des titres, des médailles ainsi que des records, obtenus lors de leur participation aux différents tournois.

C’est le cas d’ailleurs de la jeune sportive algérienne, Maria Badeche. En effet, la joueuse de tennis a été couronnée du titre du Championnat d’Afrique de tennis des moins de 14 ans. Sachant que la compétition continentale s’est déroulée dans la ville tunisienne Sousse.

À cet effet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait l’éloge de la petite championne via sa page Facebook officielle. En outre, ce couronnement est le premier de son genre dans l’histoire du tennis algérien, où le ministère n’a pas manqué à mentionner cela dans son communiqué.

» Félicitations à la joueuse de tennis algérienne, Maria Badeche, pour son couronnement bien mérité du titre de Championne d’Afrique des moins de 14 ans, pour la première fois dans l’histoire du tennis algérien dans cette catégorie « , lit-on dans la page Facebook dudit ministère.

Le ministère des Sports encourage Maria Badeche

» Félicitations à la merveilleuse championne Maria, qui prouve une fois de plus sa valeur et continue ses bons résultats en tant que jeune talent montant. Cette dernière a récemment été couronnée de la médaille d’Or pour la piste africaine ITF/CAT pour la classe 14 et moins « , ajoute la même source.

Par ailleurs, le communiqué a été conclu par des encouragements adressés à la jeune athlète. » Tous les encouragements et la motivation pour l’héroïne, Maria, avec nos vœux de remporter plus de trophées lors des prochaines compétitions sportives « .