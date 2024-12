Tennis en Algérie : après 2 ans de travail acharné, l’ACAT perd son autorisation d’exploitation

L’Athletic Club de Tennis d’Aïn Taya (ACAT) se retrouve dans une situation critique, qui lui a fait perdre son autorisation d’exploitation. Après seulement deux années d’activité dans un espace laissé à l’abandon pendant treize longues années, les services de l’APC auraient exigé que les dirigeants du club remettent un double des clés de cet espace au profit d’un CEM voisin afin que ses élèves puissent l’utiliser pour leurs activités sportives. Refusant de céder son espace, l’ACAT a perdu son autorisation d’exploitation.

Dans un reportage du média arabophone El Bilad, les responsables de l’ACAT, accompagnés des parents des jeunes joueurs, ont exprimé leur indignation face à ces pressions. Ils dénoncent une situation qui les prive de profiter pleinement de cet espace, essentiel pour accompagner les passionnés de tennis dans leur pratique.

D’ailleurs, les dirigeants du club ont rappelé au micro d’El Bilad l’état déplorable dans lequel ils avaient trouvé les lieux. Grâce à des moyens limités et au soutien des parents, ils ont entrepris des travaux de rénovation pour redonner vie à ce site et permettre aux jeunes de s’y entraîner. Malgré ces efforts, la menace de perdre ce lieu pèse lourdement sur l’avenir de l’ACAT.

L’ACAT lance un appel au Ministère de la Jeunesse et des Sports

Face à cette situation, le club a lancé un appel au Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’aux services de la wilaya d’Alger, espérant une intervention rapide pour préserver cet espace. Leur objectif, obtenir une nouvelle autorisation d’exploitation et garantir la continuité de leurs activités.

En signe de soutien, le président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Cheriak Nabil, s’est rendu sur place le 23 novembre dernier. Les membres du club restent mobilisés, déterminés à défendre ce lieu qu’ils ont transformé en un véritable espace de vie pour les passionnés de tennis.

Un espace réhabilité pour accueillir les passionnés de tennis

Lorsque l’ACAT a obtenu l’autorisation d’exploiter l’espace destiné à ses activités, celui-ci était dans un état déplorable. Abandonné, rempli d’ordures et totalement inadapté à la pratique du tennis, le lieu semblait condamné. Grâce à la détermination et aux efforts des membres du club, cet espace a eu une nouvelle vie, transformé en un site fonctionnel et accueillant.

Aujourd’hui, cet espace permet à des jeunes, dès l’âge de 4 ans, de découvrir et de vivre pleinement leur passion pour le tennis. Les résultats de cet engagement ne se sont pas fait attendre. En seulement deux ans, le club a accumulé plusieurs distinctions et organisé de nombreux événements.

Parmi les réussites marquantes, le club compte un champion d’Afrique lors des Jeux africains de la jeunesse (JAP) à Tunis en 2023. Il a également organisé en juin dernier un stage Initiateur Niveau 1, consolidant ainsi son rôle actif dans le développement du tennis algérien.

AG de la Fédération algérienne de tennis : bilans adoptés et cap sur les élections

Le samedi 30 novembre dernier, la Fédération algérienne de tennis (FAT) a tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) au Centre fédéral d’entraînement à Ben Aknoun, Alger. Lors de cette rencontre, les bilans moral et financier de l’exercice 2024 ainsi que le bilan quadriennal (2020-2024) ont été adoptés.

En outre, la commission de candidatures a été officiellement installée, marquant le début des préparatifs pour l’Assemblée générale élective (AGE) prévue le 14 décembre prochain. Sur les 49 membres que compte l’Assemblée générale, 35 ont répondu présents, sous la supervision d’un représentant du Ministère des Sports. Le premier point à l’ordre du jour a concerné l’élection des trois commissions en vue de l’AGE : celle des candidatures, des recours et de passation de consignes.

Adoption des bilans moral et financier

Les membres présents ont ensuite procédé à l’examen des bilans. Le bilan moral de 2024 a été adopté à la majorité, avec 19 votes favorables, 6 contre et une abstention parmi les 26 membres disposant d’une voix délibérative. De même, le bilan financier a reçu 20 votes favorables, 5 contre et une abstention.

En outre, les participants ont validé le bilan quadriennal couvrant le cycle olympique 2020-2024, avec 20 votes pour et 4 contre, confirmant les avancées réalisées par la fédération durant cette période.

L’Assemblée a fixé les dates pour le dépôt des candidatures et les recours. Les postulants pourront soumettre leur dossier du 1ᵉʳ décembre à 8h jusqu’au 8 décembre à midi. La période dédiée aux recours s’étendra du 9 au 11 décembre.