Tendances de voyage – printemps 2023 : l’Algérie et la Tunisie en tête des ventes de vols secs

Le printemps est l’occasion pour plusieurs voyageurs de trouver un endroit unique pour s’évader et réaliser ses vacances de rêves. Dans ce sillage, les tendances de voyage des Français au printemps 2023 ont été analysées par plusieurs voyagistes.

Dans ce sillage, Opodo estime que les Français voyagent davantage en ce printemps que par rapport à l’année dernière. Cette augmentation des réservations de vols sur le weekend de Pâques s’élève à 13 %. Les destinations les plus plébiscitées, selon ce voyagiste, sont Lisbonne et Porto.

Printemps 2023 : la France métropolitaine, la Tunisie et l’Algérie en tête des ventes de vols secs

De leurs côtés, les touristes étrangers, notamment les Allemands, les Espagnols et les Italiens, sont nombreux à réserver des vols vers la France, pendant les longs weekends des mois d’avril et mai. Les destinations préférées de ces derniers sont donc Paris, Marseille, Nice, Bordeaux et Lyon.

Le voyagiste Bourses des vols a également tracé sa liste des tendances et a fait état d’une augmentation de l’activité des ventes de vols secs. Cette hausse correspond à 27 % du volume des ventes. Par ailleurs, ce voyagiste estime que, pour le printemps 2023, les voyageurs français sont prêts à dépenser plus.

En ce qui concerne le palmarès des destinations plébiscitées en mars 2023, la France, mais aussi le Maroc et l’Italie se retrouvent en tête des recherches tarifaires. En revanche, en termes de ventes de vols secs, la France métropolitaine, la Tunisie, mais aussi l’Algérie sont en tête de ce palmarès.

D’ailleurs, selon les données de ce professionnel des bons plans voyage, l’Afrique du Nord se présente comme la première destination vendue en moyen courrier chez ce voyagiste. Ce dernier considère également que l’Algérie et la Tunisie font mieux que le printemps 2019. Pour l’Algérie, ce constat se confirme grâce au nombre de billets vendus en ce mois de Ramadan.

