Tendances de voyage 2025 : l’Algérie s’impose parmi les destinations incontournables

Alors que l’année 2024 a été marquée par une soif d’évasion pour nombre d’entre nous, les contours des nouvelles tendances de voyage 2025 commencent à se dessiner. Les voyageurs, à la recherche d’expériences toujours plus authentiques et personnalisées, vont devoir redéfinir leurs standards.

D’ailleurs, les experts du voyagiste Wild Frontiers ont voté pour les endroits que les voyageurs devraient explorer l’année prochaine et ont révélé les destinations tendances à visiter absolument en 2025.

L’Algérie parmi les destinations tendances de 2025

Partir à l’aventure dans les dunes du Sahara, tenter la randonnée dans les montagnes ou encore se relaxer sur le sable fin des plages… L’Afrique du Nord est une région riche en histoire, en culture et en paysages variés qui méritent d’être explorés.

Selon les experts de Wild Frontiers, l’Algérie fait partie de la liste des destinations les plus en vogue 2025. Ce pays a beaucoup prospéré en 2024 et cette tendance se prolongera en 2025. Ce pays recèle de nombreuses merveilles et offre à ses visiteurs l’opportunité de profiter d’une expérience unique.

L’Algérie ouvre, désormais, grand ses portes aux touristes internationaux. D’ailleurs, les formalités d’entrée ont été simplifiées, grâce à la mise en place de facilitations pour l’obtention de visa à l’arrivée.

Les touristes étrangers pourront, ainsi, s’immerger dans la culture algérienne, notamment : vivre au rythme des Touaregs dans le grand sud, explorer les ruelles de la Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, randonner les sentiers côtiers de Bejaia et admirer les panoramas époustouflants du Cap Carbon.

L’ouest de l’Algérie, dont les villes historiques d’Oran et de Tlemcen, offre un riche patrimoine architectural et culturel.

Voici les destinations tendances à visiter absolument en 2025

Selon Wild Frontiers, la Tunisie fait aussi partie de cette liste des destinations à visiter en 2025. Cette sélection se poursuit avec l’Arménie, connue pour ses montagnes vallonnées et ses paysages spectaculaires, mais aussi avec la Bolivie qui promet un accueil des plus chaleureux.

Dans cette liste, on retrouve la Bosnie-Herzégovine, qui se présente comme une alternative moins fréquentée de Dubrovnik, en Croatie. Par ailleurs, les experts de Wild Frontiers considèrent le Cambodge comme un pionnier du tourisme communautaire et de la durabilité avant-gardiste, et mérite sa place dans cette sélection.

De plus, parmi les tendances de voyage 2025, visiter l’Égypte reste toujours une occasion rare d’explorer de magnifiques sites archéologiques. Cette liste comprend d’autres destinations, à savoir : Ghana, le Kirghizstan, le Monténégro, le Népal, la Roumanie, l’Arabie saoudite, ou encore le Sri Lanka, la Turquie et les Balkans.

Les voyages en solo parmi les tendances de l’année 2025

Selon de nombreux sites de réservation, les destinations qui réduisent le stress et se rapprochent de la nature seront l’une des grandes tendances qui reviendront dans le monde des voyages en 2025. Les experts en matière de vacances révèlent que l’année 2025 sera marquée par un grand favori des gens Z, les voyages JOMO, qui signifient l’art de se déconnecter des agitations du quotidien pour se reconnecter à soi-même. Notamment, en optant pour des vacances plus lentes et des séjours dans des cabanes douillettes…

En 2025, les voyageurs internationaux fuiront les destinations surfréquentées et opteront pour des endroits détours et moins peuplés, pour une expérience de voyage à la fois confortable et loin de la foule. Par ailleurs, le nombre des voyageurs masculins augmentera en 2025, contrairement aux années précédentes lorsque cette tendance a été largement dominée par les femmes.

