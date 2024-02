Tendance météo : entre nuages et éclaircies, que dit le bulletin de ce mardi 6 février ?

La météo demeure clémente et stable en ce début de mois de février, offrant un répit bienvenu aux citoyens. Cependant, les prévisions laissent entrevoir un changement notable dans les jours à venir, avec l’arrivée probable de précipitations dès la fin de la semaine. En poursuivant la lecture de cet article, découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce mardi et préparez-vous à anticiper les caprices de la météo !

Pour ce mardi 6 février 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) nous informe que le temps restera majoritairement stable sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, des modifications importantes se dessinent à l’horizon, signalant un possible retour de la pluie d’ici à la fin de la semaine.

Dans son bulletin météo du jour, l’ONM prévoit un ciel souvent voilé au-dessus des régions Nord du pays. Pour les régions sahariennes, les prévisions indiquent un ciel souvent voilé sur le Sud-Ouest, le Nord Sahara, et les oasis. En revanche, les autres régions peuvent s’attendre à un ciel dégagé à partiellement voilé.

Bulletin météo du 6 février : quelles sont les températures du jour en Algérie ?

Alors que la stabilité météorologique prédomine dans les prévisions du jour, le thermomètre réserve des variations significatives sur l’ensemble du territoire. Les températures demeurent relativement fraîches, oscillant entre 18 °C et 24 °C sur les régions côtières, entre 16 °C et 23 °C dans les régions intérieures, et entre 18 °C et 27 °C sur les régions sahariennes.

Dans le détail, le bulletin de Météo Algérie fait savoir que la capitale, Alger, enregistre 19 °C, tandis que Jijel et Ténès enregistrent toutes deux une température s’élevant à 20 °C. Guelma suit avec une température de 23 °C, et Tlemcen enregistre 24 °C. Bouira présente une température de 17 °C, Boussada affiche 20 °C, Mascara et Sidi Bel Abbes enregistrent 22 °C chacune. Enfin, In Amenas marque 20 °C, Ouled Djellal enregistre 22 °C alors que In Salah atteint les 24 °C.