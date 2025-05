Tendance des devises en Algérie : stabilité ou hausse, que révèlent les taux de change en vigueur ?

En cette fin de semaine, le marché des devises en Algérie affiche une certaine accalmie. L’euro, le dollar américain et la livre sterling montrent peu de variations, tant du côté officiel que dans les transactions informelles. Mais si les chiffres semblent rassurants au niveau institutionnel, l’écart persistant entre les deux sphères continue de nourrir les interrogations.

Dans les allées informelles du square Port-Saïd d’Alger ou d’ailleurs, l’euro s’échange à 257 dinars à l’achat et atteint jusqu’à 259 dinars à la vente. Concrètement, un billet de 100 euros s’échange autour de 25 900 dinars.

De son côté, l’unité du dollar américain s’achète autour de 232 dinars et se vend à 235 dinars. Ainsi, il faut compter 23 200 dinars pour l’achat et jusqu’à 23 500 dinars pour la vente d’un billet de 100 USD. La livre sterling, quant à elle, s’échange contre un taux fluctuant entre 296 et 300 dinars.

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro se fixe à 149,68 dinars à l’achat et 149,72 dinars à la vente. De son côté, le dollar américain se maintient autour de 132,37 dinars à l’achat et 132,38 dinars à la vente.

Quant à la livre sterling, elle atteint 177,63 dinars à l’achat et 177,77 dinars à la vente. Ces chiffres, bien qu’officiels, paraissent déconnectés de la réalité économique vécue par les citoyens qui se tournent vers le marché noir pour leurs besoins en devises et suscitent les questionnements quant à l’avenir du marché parallèle de change.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 149,68 149,72 257,00 259,00 Dollar US ($) 132,37 132,38 232,00 235,00 Livre Sterling (₤) 177,63 177,77 296,00 300,00 Dollar CAN ($C) 95,50 95,52 160,00 163,00 Riyal Saoudien (SAR) 35,28 35,29 60,00 62,00

Allocation touristique de 750 euros : cinq mois après l’annonce, toujours rien à l’horizon

Cinq mois après son annonce en grande pompe, l’allocation touristique de 750 euros attend toujours sa mise en œuvre. Approuvée par le président Abdelmadjid Tebboune dans le cadre de la loi de finances 2025, cette mesure phare tarde à voir le jour, au grand dam des citoyens et des économistes.

Pour Hamza Boughadi, directeur de la Société d’études économiques et de développement des investissements, le problème réside dans l’inertie administrative. « Le président agit à un rythme soutenu, mais l’exécution ne suit pas. Il doit sans cesse rappeler l’urgence des réformes et accélérer leur mise en œuvre », a-t-il souligné sur les ondes de la Radio nationale.

Même son de cloche chez Slimane Nasser, expert en économie, qui pointe du doigt les promesses non tenues du ministère des Finances. En février, devant le Parlement, le ministre avait promis une mise en application avant la fin du Ramadan ou juste après l’Aïd el-Fitr. « Nous sommes aujourd’hui en pleine saison estivale, et rien n’a bougé », regrette-t-il.

Les deux experts appellent à une accélération des réformes, notamment l’ouverture des bureaux de change et la libéralisation du marché des devises, pour éviter que cette nouvelle mesure ne reste lettre morte.