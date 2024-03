Tendance des devises en Algérie : quels sont les taux de change pour ce mardi 19 mars ?

Les indicateurs du marché informel de change révèlent une certaine stagnation des principales devises étrangères. Les cambistes affichent désormais l’euro à un taux d’achat de 234.00 dinars algériens et un taux de vente de 236.00 dinars algériens. De manière parallèle, le dollar américain s’échange avec un taux d’achat à 217.00 dinars algériens et un taux de vente à 220.00 dinars algériens.

Pour ceux qui surveillent de près les taux de conversion des autres devises sur le marché parallèle, il est intéressant de noter aussi la stabilité de la livre britannique et du dollar canadien. En effet, les cambistes du marché noir proposent la livre sterling à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. Quant au dollar canadien, il est coté à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente.

Le dinar face aux devises à la Banque d’Algérie

En comparaison, sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro se maintient à 146.37 dinars algériens pour l’achat et à 146.44 dinars algériens pour la vente, tandis que le dollar américain se positionne à 134.40 dinars algériens pour l’achat et à 134.42 dinars algériens pour la vente.

En outre, les données officielles de la Banque d’Algérie du 18 au 20 mars 2024 affichent la livre britannique à 171.22 dinars algériens pour l’achat et à 171.32 dinars algériens pour la vente, et le dollar canadien à 99.38 dinars algériens pour l’achat et à 99.42 dinars algériens pour la vente.

Ces variations illustrent les disparités entre les taux de change du marché informel et ceux du marché officiel, offrant un aperçu de la situation actuelle pour ce mardi 19 mars 2024 :