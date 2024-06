Tendance des devises en Algérie : quels sont les taux de change de ce dimanche 2 juin ?

Les dernières données émanant de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 30 mai au 3 juin 2024, offrent un aperçu précis des taux de change sur le marché officiel. Cependant, le marché informel continue de suivre son propre rythme, accentuant les disparités entre ces deux sphères monétaires.

L’euro, monnaie de référence à l’échelle internationale, maintient sa position sur les étals de la Banque d’Algérie. Le taux officiel de change de l’euro se situe à 145.54 dinars algériens pour l’achat et 145.61 dinars algériens pour la vente. En revanche, sur le marché noir, l’euro atteint des sommets vertigineux, après avoir grimpé jusqu’à 239.00 dinars algériens pour l’achat et 241.00 dinars algériens pour la vente, révélant ainsi un écart significatif entre le marché officiel et le marché parallèle.

Dans cette danse des devises, le dollar américain préserve aussi sa stabilité sur le marché officiel. À la Banque d’Algérie, il se négocie à 134.65 dinars algériens pour l’achat et à 134.67 dinars algériens pour la vente. Toutefois, au Square Port Saïd d’Alger, le dollar américain dévoile une autre réalité. Les taux de change sur le marché noir sont sensiblement différents, atteignant jusqu’à 221.00 dinars algériens pour l’achat et 223.00 dinars algériens pour la vente.

La livre sterling britannique s’échange en Banque à un taux d’achat de 171.08 dinars algériens et un taux de vente de 171.18 dinars algériens. Cependant, sur le marché parallèle, la livre sterling révèle des taux de conversion remarquables. Les taux grimpent jusqu’à 276.00 dinars algériens pour l’achat et 278.00 dinars algériens pour la vente.

Cotations de la Banque d’Algérie et du marché noir pour ce 2 juin !

Le paysage économique algérien reste marqué par une disparité notable entre les taux de change officiels et ceux du marché noir. Alors que les données de la Banque d’Algérie présentent une certaine stabilité, les taux du marché parallèle s’envolent ! Pour une meilleure compréhension, voici un récapitulatif des taux de change des principales devises étrangères à la Banque d’Algérie et sur le marché noir pour ce dimanche 2 juin 2024 :

