Tendance des devises en Algérie : que nous révèlent les chiffres de ce jeudi 15 août ?

Les écarts entre les taux de change officiels et ceux du marché informel ne cessent de se creuser en Algérie. Les dernières données de la Banque d’Algérie, couvrant la période du 14 au 16 août 2024, mettent en lumière cette tendance, avec des différences marquées entre les deux marchés. Dans cet article, découvrez les taux de change des principales devises étrangères pour ce jeudi 15 août 2024.

L’euro, monnaie de référence sur les marchés internationaux, a observé une légère hausse au niveau de la Banque d’Algérie. Pour l’achat, le taux s’élève à 147.68 dinars algériens, tandis que pour la vente, le taux de change atteint 147.71 dinars. Cependant, la réalité du marché noir raconte une tout autre histoire. L’euro s’y négocie à des niveaux beaucoup plus élevés, avec un taux de 239.00 dinars pour l’achat et 241.00 dinars pour la vente. Cet écart considérable souligne l’impact de la récente envolée de la monnaie européenne sur le marché informel.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste explique toutes les étapes à suivre pour ouvrir un compte ECCP

Le dollar américain, autre pilier des échanges mondiaux, suit, quant à lui, une tendance relativement stable. Les cotations commerciales de la Banque d’Algérie affichent un taux stable de 134.19 dinars algériens pour l’achat et 134.21 dinars pour la vente. En revanche, sur le marché informel du Square Port Saïd d’Alger, la monnaie américaine atteint des sommets, avec des taux de 220.00 dinars à l’achat et 222.00 dinars à la vente.

Où en sont la livre sterling et le dollar canadien ?

La livre sterling britannique affiche, du côté du marché officiel, un taux de 172.36 dinars algériens pour l’achat et 172.40 dinars pour la vente. Alors que sur le marché parallèle, ces chiffres grimpent à 280.00 dinars pour l’achat et 282.00 dinars pour la vente, montrant un écart considérable.

Enfin, la Banque d’Algérie fixe le taux officiel du dollar canadien à 97.89 dinars pour l’achat et 97.90 dinars pour la vente. Tandis qu’au niveau du marché informel, le dollar canadien se négocie à des niveaux bien plus élevés, avec des taux de 158.00 dinars à l’achat et 160.00 dinars à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa long séjour pour études : attention à ce document, prévient Campus France

Disparités entre les taux de change officiels et informels : que révèlent les chiffres de ce 15 août ?

Les écarts persistants entre les taux officiels et ceux du marché informel persistent. Le tableau ci-après présente un récapitulatif des taux de change de la Banque d’Algérie ainsi que ceux du marché parallèle, afin de vous offrir une vue d’ensemble des valeurs appliquées au niveau de ces deux marchés :