Tendance des devises en Algérie : l’euro poursuit son ascension, quelle est sa valeur ce 12 mars ?

L’écart entre les deux marchés de change, officiel et informel, persiste, confirmant la forte demande sur le marché parallèle, où les devises étrangères s’échangent bien au-dessus des cotations officielles. Dans cet article, découvrez les taux de change en rigueur des principales monnaies étrangères, et ce, au niveau de ces deux canaux.

La monnaie européenne maintient son élan haussier sur le marché informel en Algérie. Ce mercredi 12 mars, les cambistes échangent 100 euros à 25 200 dinars à l’achat et 25 400 dinars à la vente. Soit un taux de 252 dinars à l’achat et 254 dinars à la vente, ces valeurs confirment la tendance à la hausse que connait l’euro cette semaine.

Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie affiche un taux de change nettement plus stable. Selon les dernières cotations en vigueur, l’euro s’échange à 14 502 dinars pour 100 euros à l’achat et 14 505 dinars à la vente, creusant l’écart entre le taux officiel et celui du marché parallèle. Ainsi, l’euro unique s’achète en Banque à 145,02 dinars et se vend à 145,05 dinars.

Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change des autres devises ?

Le dollar américain affiche une certaine stabilité sur le marché informel. Actuellement, les cambistes proposent l’unité de la monnaie américaine à un taux de 240 dinars à l’achat et 242 dinars à la vente. De son côté, la Banque d’Algérie maintient une valeur bien plus stable, affichant un cours officiel entre 133,18 dinars à l’achat et 133,20 dinars à la vente, selon les cotations officielles du 11 au 13 mars.

Même tendance du côté de la livre sterling, qui se négocie à un niveau élevé sur le marché parallèle. Son cours atteint 300 dinars à l’achat et 303 dinars à la vente, marquant un écart significatif avec le marché officiel. La Banque d’Algérie, quant à elle, fixe un taux bien plus modéré, avec une cotation de 171,90 dinars à l’achat et 171,94 dinars à la vente.

Le dollar canadien enregistre également des variations sur le marché informel. Il s’échange à 160 dinars à l’achat et 163 dinars à la vente. Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie fixe son taux à 92,33 dinars à l’achat et 92,34 dinars à la vente.

Du côté du riyal saoudien, la demande reste stable, notamment en raison des préparatifs pour la Omra durant ce mois sacré de Ramadan. Sur le marché parallèle, il s’échange à 61 dinars à l’achat et 63 dinars à la vente, tandis que la Banque d’Algérie affiche un cours officiel de 35,51 dinars aussi bien à l’achat qu’à la vente.