Tendance des devises en Algérie : cotations de la Banque et du marché noir ce 23 novembre

Les récentes données relatives aux taux de change du dinar à la Banque d’Algérie du 22 au 24 novembre 2023 révèlent des variations significatives dans les cotations des principales devises étrangères. Les chiffres officiels indiquent que l’euro s’achète à 146.45 dinars algériens et se vend à 146.52 dinars algériens. Parallèlement, le dollar américain est évalué à 134.22 dinars algériens à l’achat et à 134.24 dinars algériens à la vente.

En outre, la livre sterling s’acquiert à la Banque d’Algérie pour 168.09 dinars algériens tandis que sa vente se négocie à 168.17 dinars algériens à la vente. Pour ce qui est du dollar canadien, les taux sont de 97.86 dinars algériens à l’achat et de 97.89 dinars algériens à la vente, conformément aux cours de change du marché officiel.

Marché parallèle de change : où en est le dinar algérien ce 23 novembre ?

Cependant, sur le marché informel des devises, les taux de change évoluent constamment. L’euro affiche une tendance haussière, atteignant désormais 230.00 dinars algériens à l’achat et 232.00 dinars algériens à la vente. Pour le dollar américain, les taux restent stables, s’établissant à 217.00 dinars algériens pour l’achat et à 220.00 dinars algériens pour la vente, et ce, après une légère baisse récente au niveau de la bourse informelle.

En outre, les cambistes du marché noir proposent la livre britannique à 263.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente. Enfin, le dollar canadien demeure relativement stable, s’échangeant à 156.00 dinars algériens à l’achat et à 158.00 dinars algériens à la vente, sans fluctuations notables.

Afin d’obtenir une perspective des taux de change du dinar algérien par rapport aux principales devises étrangères ce 23 novembre 2023, tant sur le marché officiel que sur le marché informel, voici un récapitulatif sous forme de tableau :