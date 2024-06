Tendance des devises en Algérie : combien coûte un euro en dinars ce jeudi 27 juin ?

Les écarts entre les taux de change officiels et ceux du marché informel continuent de marquer l’économie algérienne. Malgré une certaine stabilité sur le marché officiel, le marché noir montre des fluctuations significatives. Ce jeudi 27 juin 2024, les taux de change présentent un contraste frappant entre ces deux marchés.

Pour la période du 26 et 28 juin 2024, les données de la Banque d’Algérie révèlent une relative stabilité des principales devises étrangères. L’euro s’échange à un taux d’achat de 143.89 dinars algériens et à un taux de vente de 143.96 dinars algériens. De même, le dollar américain affiche un taux d’achat de 134.57 dinars algériens et un taux de vente de 134.58 dinars algériens. Quant à la livre sterling, elle se négocie à 170.47 dinars algériens à l’achat et à 170.55 dinars algériens à la vente.

À LIRE AUSSI :

Cotations des devises en Algérie : qu’en est-il du marché informel ?

En revanche, le marché informel du Square Port Saïd d’Alger, présente des taux de change nettement plus élevés. L’euro y atteint 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. Le dollar américain, quant à lui, s’établit à un taux d’achat de 217.00 dinars algériens et un taux de vente de 220.00 dinars algériens. La livre sterling, enfin, s’échange à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente.

À LIRE AUSSI :

Tandis que les taux officiels restent relativement stables, le marché noir de change reflète une demande accrue et une offre limitée de devises étrangères. Pour une vision globale des taux de change des principales devises étrangères pour ce jeudi 27 juin 2024, vous pouvez consulter le tableau récapitulatif ci-dessous :