Tendance des devises en Algérie : à combien s’achète et se vend l’euro ce lundi 28 octobre ?

Après une importante hausse des taux de change des principales devises en début de mois, la stabilité semble de retour en Algérie, tant sur le marché officiel que sur le marché informel. Ainsi, en ce début de semaine, les cours des devises étrangères demeurent globalement stables, sans variations notables. Voici un aperçu détaillé des cours en vigueur.

Selon les cotations officielles de la Banque d’Algérie pour la période du 25 au 29 octobre 2024, l’euro s’échange à 144,35 dinars algériens à l’achat et 144,38 dinars à la vente. En d’autres termes, 100 euros valent 14 435 dinars à l’achat et 14 438 dinars à la vente sur le marché officiel.

Cependant, sur le marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger, les taux de l’euro restent nettement plus élevés, à 249 dinars à l’achat et 252 dinars à la vente. Pour obtenir 100 euros sur le marché noir, il faut ainsi débourser 24 900 dinars, alors que la revente rapporte 25 200 dinars.

Taux de change en Algérie : où en est le dinar face aux autres devises ?

Du côté du dollar canadien, la Banque d’Algérie fixe un taux de 96,28 dinars à l’achat et de 96,29 dinars à la vente. Dans le marché informel, cette devise s’échange toutefois à 165 dinars à l’achat et 168 dinars à la vente.

La livre sterling, l’une des devises les plus convoitées, affiche un cours de 172,98 dinars à l’achat et de 173,00 dinars à la vente dans les échanges officiels. Sur le marché parallèle, elle se négocie à des taux records, atteignant 291 dinars à l’achat et 293 dinars à la vente.

Le dollar américain présente également des écarts entre le marché officiel et le marché informel. À la Banque d’Algérie, le billet vert s’échange à 133,34 dinars à l’achat et à 133,35 dinars à la vente. En revanche, sur le marché noir, il atteint 225 dinars à l’achat et 228 dinars à la vente, un écart conséquent qui témoigne des différences persistantes entre les deux circuits.

Banque d’Algérie et marché informel : voici les taux de change de ce lundi !

Après une période d’instabilité, les devises semblent stagner de nouveau, mais les écarts significatifs entre les deux marchés, officiel et parallèle, continuent d’impacter les transactions. Dans le tableau ci-dessous, découvrez les cours de change des principales devises pour ce lundi 28 octobre :