Tendance de l’euro en Banque et sur le marché noir : quels sont les taux de change ce 6 février ?

Après une période d’instabilité, les taux de change en Algérie retrouvent une certaine stabilité, aussi bien sur le marché officiel que sur le marché parallèle. L’euro, tout comme les autres devises étrangères, semble se maintenir à des niveaux constants. Voici un aperçu des taux en vigueur pour ce jeudi 6 février 2025.

Sur le marché informel, l’euro s’échange actuellement à 250 dinars algériens à l’achat et 253 dinars à la vente. Selon les cotations officielles publiées par la Banque d’Algérie pour la période du 5 au 7 février 2025, l’euro se fixe à 140,50 dinars à l’achat et 140,54 dinars à la vente.

Banque et marché noir : quels sont les taux de change des autres devises ?

La stabilité semble aussi caractériser les taux de change des autres monnaies étrangères. Le dollar américain suit la même tendance que l’euro, avec un taux de 240 dinars à l’achat et 243 dinars à la vente. De son côté, la livre sterling atteint 297 dinars à l’achat et 300 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien affiche une valeur de 164 dinars à l’achat et 167 dinars à la vente.

En parallèle, au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie, le dollar américain est coté à 135,08 dinars à l’achat et 135,10 dinars à la vente. La livre sterling affiche une légère stabilité avec un taux de 168,79 dinars à l’achat et 168,89 dinars à la vente, tandis que le dollar canadien se maintient à 94,47 dinars à l’achat et 94,51 dinars à la vente.

Allocation touristique en devises : la Banque d’Algérie finalise son instruction

La Banque d’Algérie s’apprête à finaliser une instruction détaillée fixant les conditions et modalités de déblocage de l’allocation touristique de 750 euros. Cette directive, qui sera transmise à l’ensemble des banques agréées du pays, vise à clarifier les mécanismes permettant aux citoyens d’y accéder.

Ainsi, cette instruction devrait être prête d’ici mars prochain. Son objectif principal est d’encadrer efficacement l’attribution de cette allocation, tout en garantissant une meilleure transparence dans sa distribution.

Face aux contraintes actuelles, des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont suggéré une solution alternative : verser directement l’allocation touristique sur les comptes en devises des bénéficiaires.

L’idée est de permettre son utilisation via des cartes de crédit internationales, comme Visa ou Mastercard. Une telle mesure simplifierait les procédures, limiterait les longues files d’attente dans les banques, les aéroports et les ports, et renforcerait la digitalisation des transactions bancaires. Elle offrirait également un suivi plus rigoureux de l’utilisation des fonds.