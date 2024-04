Temps nuageux ou ensoleillé, que nous réserve la météo en Algérie ce jeudi 18 avril ?

Alors que nous atteignons la fin de cette semaine mouvementée, le cœur se remplit d’anticipation pour les plaisirs que le week-end promet : escapades en plein air, moments de détente, ou encore retrouvailles chaleureuses avec nos proches. Mais avant de plonger dans ce repos bien mérité, un dernier regard vers le ciel s’impose pour savoir ce que la météo nous réserve, après la diversité des conditions météorologiques ayant ponctué cette semaine, entre les caprices des nuages, les éclats du soleil, les éclaboussures de pluie et les souffles du vent.

Dans le bulletin météo de ce jeudi 18 avril, l’Office National de la Météorologie (ONM) dessine un tableau nuancé pour les régions nord du pays. Dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble, le ciel s’assombrira progressivement sur les régions côtières intérieures du Centre-Est et de l’Est dès la tombée du jour, annonçant l’arrivée de quelques précipitations. Cependant, des développements orageux sont à prévoir sur les Hauts plateaux et les Aurès en après-midi/soirée, susceptibles d’apporter des averses localisées, surtout sur les Hauts plateaux de l’Est et les Aurès.

Quant aux vastes étendues sahariennes, la météo reste clémente avec un ciel dégagé à partiellement voilé qui prévaut sur l’ensemble de notre grand Sud, a encore précisé le bulletin de Météo Algérie.

Le temps en Algérie ce jeudi 18 avril : quelles sont les températures du jour ?

En plus des prévisions météo, il est crucial de prendre en compte les températures maximales pour ce jeudi 18 avril. Selon les données de l’Office National de la Météorologie (ONM), le thermomètre atteindra des sommets variant entre 18 °C et 27 °C le long des côtes, entre 17 °C et 29 °C dans les régions intérieures et entre 28 °C et 38 °C dans les vastes étendues sahariennes. Cette répartition thermique offre un aperçu de la diversité climatique que connaîtront les différentes régions du pays aujourd’hui.

Dans ce même sillage, il est essentiel de noter que Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune pour « orage » dans trois wilayas de l’Est du pays. En effet, Tébessa, Batna et Khenchela sont concernées par cette mise en garde, soulignant ainsi la nécessité de rester informé sur l’évolution des conditions météorologiques dans ces régions.

