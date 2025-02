Temps hivernal en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce vendredi 14 février ?

Après une période de relative stabilité, les conditions météorologiques évolueront ce vendredi 14 février avec un temps contrasté selon les régions. Alors que les régions de l’Ouest du pays bénéficieront d’un ciel dégagé, les régions du Centre et de l’Est devront composer avec des passages nuageux et quelques averses.

Durant ce week-end, les régions de l’Ouest profiteront d’une météo clémente avec un temps généralement ensoleillé. Seuls quelques nuages pourraient apparaître en matinée, sans incidence notable sur les températures ni sur la visibilité.

Les habitants des régions du Centre et de l’Est devront s’attendre à une couverture nuageuse plus marquée. Des averses toucheront les zones côtières, tandis que l’intérieur du pays connaîtra un ciel chargé en début de journée. Une amélioration progressive est prévue en fin d’après-midi sur les régions centrales et en soirée pour l’Est du pays.

Au Sud du pays, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux. Une couverture nuageuse plus dense est à prévoir le long de la frontière algéro-malienne, notamment vers le Sahara et le Tassili, où le temps pourrait rester majoritairement couvert.

Légère baisse des températures ce vendredi en Algérie

Les températures connaîtront une légère baisse ce vendredi, selon les prévisions de Météo Algérie. Sur les régions côtières, le mercure affichera des valeurs comprises entre 16 et 23 °C.

À l’intérieur du pays, la fraîcheur se fera davantage ressentir avec des températures oscillant entre 11 et 20 °C. Cette baisse sera plus marquée dans les hauts plateaux, où les matinées risquent d’être particulièrement fraîches.

Dans le Sud, la chaleur restera bien présente, mais avec des écarts notables selon les zones. Les températures varieront entre 18 et 32 °C, avec des pics attendus dans certaines régions sahariennes.

Météo du vendredi 14 février : persistance des averses sur plusieurs régions.

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune « pluie » et « orage » pour plusieurs wilayas. Cette alerte météo concerne les wilayas d’Alger, Tipaza, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Mila, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Skikda, Jijel, El Tarf, Boumerdès, Bouira et Blida.

Une attention particulière est recommandée dans ces régions, où des précipitations parfois intenses pourraient perturber la circulation et les activités extérieures. Ainsi, les habitants de ces zones doivent rester informés des mises à jour météorologiques et à prendre les précautions nécessaires.