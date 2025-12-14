Temps froid en Algérie : un épisode pluvieux et neigeux à prévoir ce lundi 15 décembre

La situation météorologique s’annonce particulièrement agitée sur une grande partie du territoire national à partir de ce lundi 15 décembre. Les services de météorologie alertent sur l’arrivée d’un épisode pluvieux soutenu, accompagné localement d’orages et de chutes de neige, qui devrait concerner aussi bien plusieurs wilayas du Sud que les régions du Nord, de l’Est et du Centre. Une configuration atmosphérique instable qui impose vigilance et anticipation, notamment pour les déplacements et les activités en plein air.

Dans une note spéciale, les services météorologiques préviennent d’importantes précipitations attendues sur les wilayas de Béchar, Béni Abbès, Naâma et Tindouf. Les cumuls annoncés oscillent entre 20 et 40 millimètres, des quantités significatives susceptibles de provoquer des ruissellements importants, en particulier dans les zones désertiques et semi-désertiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Inondations : le ministère de l’Hydraulique alerte sur des milliers de zones sensibles

Les prévisions indiquent également un épisode pluvieux étendu à partir de ce dimanche à 23 heures et jusqu’à lundi à 23 heures. Le Nord de Tamanrasset, In Salah, le Nord d’Illizi ainsi que la wilaya de Ouargla devraient enregistrer des précipitations comprises entre 20 et 40 millimètres. Cette configuration confirme l’installation progressive d’une perturbation active sur une large partie du Sud.

D’autres régions ne seront pas épargnées. Les wilayas d’El Oued, Touggourt, El Meghaier et Ouled Djellal connaîtront des pluies à partir de lundi à 6 heures du matin, lesquelles se prolongeront jusqu’aux premières heures de mardi. Là encore, les cumuls attendus atteindront 20 à 40 millimètres.

Les régions de l’Est figurent également parmi les zones les plus exposées. Une autre note spéciale annonce des précipitations soutenues à Biskra, Batna, Khenchela et Tébessa à partir de lundi matin et jusqu’à mardi à l’aube. Les quantités prévues varient entre 30 et 50 millimètres et pourraient localement dépasser les 60 millimètres.

L’hiver s’installe en Algérie : vague de froid, de chutes de neige et de pluies !

Au-delà de ces alertes ponctuelles, les modèles numériques de prévision météorologique confirment l’installation d’un temps durablement perturbé à compter de lundi et jusqu’au mercredi 24 décembre. Une vaste perturbation atmosphérique, chargée de pluies abondantes et de chutes de neige conséquentes, devrait influencer plusieurs wilayas du pays. Les régions Nord-Ouest, centrales et orientales resteront sous l’influence directe de ce système, tandis que certaines zones du Sud connaîtront également des épisodes pluvieux notables.

Les premières chutes de neige sont attendues à partir de mardi sur les régions intérieures, notamment sur les reliefs. Entre lundi et mercredi, le Sud enregistrera aussi un temps instable, touchant notamment Tamanrasset, In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Béchar, Béni Abbès et Timimoun.

🟢 À LIRE AUSSI : Gaz : l’Algérie conforte sa suprématie sur le marché espagnol

Les régions de l’Est, telles que Tébessa, Guelma, Souk Ahras, Touggourt, El Oued, Ouargla et Illizi, verront également la pluie s’inviter dès lundi. À partir de mardi soir, les précipitations progresseront vers les régions nord-centrales et orientales, incluant Alger, Blida, Tipaza, Djelfa, M’sila, Béjaïa et Jijel. Des chutes de neige toucheront aussi les hauteurs d’Aflou, Djelfa et Batna.

Côté températures, la baisse s’annonce marquée. Les valeurs oscilleront entre 3 et 10 degrés dans le Nord, tandis que le Sud enregistrera des températures comprises entre 5 et 15 degrés. Enfin, l’état de la mer restera globalement calme à peu agité le long du littoral, offrant une relative stabilité pour les activités maritimes. Face à cette configuration météo hivernale, la prudence reste de mise, notamment dans les zones exposées aux fortes pluies et aux chutes de neige.